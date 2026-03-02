İran yeni savunma bakanını atadı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail ve ABD'nin saldırılarında başta İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney olmak üzere üst düzey liderlerle birlikte hayatını kaybeden Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'nin yerine geçici bir atama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişimden Sorumlu Yardımcısı Mehdi Tabatabaei, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın talimatıyla Devrim Muhafızları Generali Mecid Ebnelreza geçici savunma bakanı olarak atanmıştır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarında Ali Hamaney'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur, İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade hayatını kaybetmişti.

Ayrınca Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve Ali Hamaney’in danışmanı Ali Şemhani ile Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade’nin de saldırılarda öldüğü açıklanmıştı.