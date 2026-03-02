  • İSTANBUL
SON DAKİKA
CHP'liler yine şaşırtmadı! İran'da 'beyaz' darbe çağrısı

CHP’nin dış politikadan sorumlu üyesi Namık Tan, temsil ettiği zihniyetin, demokrasiyi ayaklar altına alan darbecileri ne kadar sevdiğini bir kez daha kanıtladı. Tan, İran’da “beyaz” darbe çağrısı yaptı. Tan, Türkiye'nin eski İsrail ve ABD büyükelçisiydi!..

yeniakit.com.tr

“Mavi Vatan masal” sözüyle tanınan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmeyi, “Rusya’nın alt kademeden bir görevlisi” diyerek küçümsemeye çalışan, “Erdoğan AB masasından kalkamaz, Avrupalılar o sözleri ciddiye almaz” diyerek kendi ülkesinin liderini aklınca aşağılamaya kalkan, “Türkiye bir NATO üyesi ama, gerçekten NATO üyesi sorumluluğuyla mı hareket ediyor?” diyerek adeta İsrail ağzıyla konuşan, Türkiye için, “Sağı solu belli olmayan, ne yapacağı kestirilemeyen, öngörülemez bir müttefik” diyen… daha birçok rezillikle gündemden düşmeyen CHP’li Namık Tan, bu kez İran hakkındaki skandal yorumuyla tepkilerin odağı haline geldi.

AK Parti iktidarının ilk dönemlerinde İsrail Büyükelçiliği yapan, daha sonra ABD Büyükelçisi olan Namık Tan, eski bağlantılarının ağzıyla konuşmaya devam etti!..

PKK yanlısı t24’te bir yazı yayınlayan Namık Tan, İran’da “beyaz darbe” çağrısı yaptı. Tan yazısında, “Trump’ın açıklamalarından ABD’nin bu defaki saldırısının önceki 12 günlük bombardımanın aksine daha uzun sürebileceğini varsaymak mümkün. Sanki Trump bir yandan ‘beyaz darbeye’ kapı aralıyor yani rejim içinden odakları iktidarı devralmaya davet ediyor. Aynı zamanda halka da bombardıman bittikten sonra rejimi devirme çağrısı yapıyor.” ifadelerine yer verdi.

Bugüne dek darbecilere sürekli alkış tutan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde tankları alkışlayan, 27 Mayıs’tan 28 Şubat’a dek tüm darbelerin “ucundan tutan” CHP’nin, terör saldırıları altındaki İran’da bile darbe söylemlerinde bulunması, zihniyetlerinin çürümüşlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Namık Tan ve temsil ettiği zihniyet için sosyal medyada, “Postal yalayıcılar” yorumları yapıldı.

Yorumlar

Cengiz selçuk

100 yıllık parti nin içi ne düştüğü durum. İsmet Paşa geri gelse bunlari tasfiye ederdi

OSMAN GENÇ

İran'a yapılanın Allah göstermesin aynısı Türkiye'ye yapılsa amerika ve israile yardım etmek için chplilerin ve demlilerin hepsi sıraya girer. Türkiye'yi ingiliz abilerine şikayet edenlerden başka bir şey beklenmez.
