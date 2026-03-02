  • İSTANBUL
Gündem Sınır hattı alevlendi: İran sınırında 41 can kaybı
Gündem

Sınır hattı alevlendi: İran sınırında 41 can kaybı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Sınır hattı alevlendi: İran sınırında 41 can kaybı

ABD ve İsrail’in, İran sınır hattındaki karakollara yönelik saldırılarında 41 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tesnim Haber Ajansı'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD ve İsrail'in İran'ın sınır karakollarına düzenlediği saldırılarda 41 asker hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıların, ülke sınırlarını istikrarsızlaştırmak ve sınır hattında güvenlik zafiyeti oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

ABD-İSRAİL'IN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

