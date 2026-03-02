  • İSTANBUL
Gündem Tüm dünya İsrail ve İran’a odaklanmışken… Rusya'da geceyi aydınlatan saldırı: Yakıt terminalini yok ettiler
Tüm dünya İsrail ve İran’a odaklanmışken… Rusya'da geceyi aydınlatan saldırı: Yakıt terminalini yok ettiler

Tüm dünya ABD-İsrail’in İran’a saldırıları ve sonrasında İran’ın bölge ülkelerindeki ABD üsleri ile İsrail’e saldırılarına odaklanmışken Rusya’da geceyi gündüze çeviren bir patlama meydana geldi. Ukrayna'nın Rusya'nın Novorossiysk şehrindeki bir yakıt terminaline düzenlediği saldırı sonrası büyük bir yangın çıkarken olayda 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Karadeniz sahilindeki Novorossiysk şehrinde bulunan bir yakıt terminaline saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 5 kişinin yaralandığı bilgisine yer verilirken, yakıt terminalinde patlama sonrası yangın çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'ya ait 172 insansız hava aracını (İHA) Rus bölgeleri üzerinde etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

hasel

Rusyayı da,batılı haydutlar bilinçli savaşa bulaştırdılar.
