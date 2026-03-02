  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Ya seve seve ya da s... s....' demişti Küfürbaz Tanju hakkında yeni gelişme 2 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi TÜİK kritik rakamları açıkladı! Türk ekonomisi büyümeye devam ediyor Herkes cevabı merak ediyordu: İran flaş kararı duyurdu! Devrim Muhafızları’ndan gözdağı! 'Ölüm çanının sesini tekrar bekleyin' İsrailliler fare gibi kaçıştı! İran füzeleri Demir Kubbe’yi çaresiz bıraktı İsrail'e füze atanların gözaltına alınmasını istedi Lübnanlı ev zencisi efendisinden yana Savaş sonrası beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tedbirleri aldık Orta Doğu'da yüksek tansiyon! Küresel piyasalar haftaya negatif başladı Saldırganlar anlaşamamış müzakere bahane
Dünya Pentagon'da İran endişesi: Kontrolden çıkabilir
Dünya

Pentagon'da İran endişesi: Kontrolden çıkabilir

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Pentagon'da İran endişesi: Kontrolden çıkabilir

Orta Doğu’da yaşanan yüksek tansiyon Pentagon'un kara kara düşünmesine neden oluyor. ABD’de Donald Trump yönetiminin bazı üyeleri ile Savunma Bakanlığında (Pentagon) "İran ile çatışmanın kontrolden çıkabileceğine yönelik derinleşen endişelerin olduğu" öne sürüldü.

Pentagon'da "İran ile çatışmanın kontrolden çıkabileceğine yönelik derinleşen endişelerin olduğu" iddiası gündem oldu. Washington Post gazetesinin, isimleri açıklanmayan bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, bir kaynağın "Buradaki ruh hali yoğun ve paranoyak." şeklindeki değerlendirmesine yer verildi.

Pentagon içinde ve Trump yönetiminin bazı üyeleri arasında İran ile çatışmanın "kontrolden çıkabileceğine dair derinleşen endişelerin olduğu" iddia edildi.

Üst düzey yetkililerin, çatışmaların haftalarca sürmesinden kaygı duydukları ve bunun da ABD'nin sınırlı hava savunma stoku üzerinde baskı oluşturduğu öne sürüldü.

Haberde bir füzenin durdurulması için genellikle iki veya üç hava savunma önleyicisine ihtiyaç duyulduğuna işaret edildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran vurmaya başlayınca ABD’nin gerçek yüzünü gördüler! Suudi yetkili: ‘Amerika bizi terk etti!’
İran vurmaya başlayınca ABD’nin gerçek yüzünü gördüler! Suudi yetkili: ‘Amerika bizi terk etti!’

Gündem

İran vurmaya başlayınca ABD’nin gerçek yüzünü gördüler! Suudi yetkili: ‘Amerika bizi terk etti!’

İran'da ölü sayısı belli oldu!
İran'da ölü sayısı belli oldu!

Dünya

İran'da ölü sayısı belli oldu!

Deniz Zeyrek bile Hakan Fidan'ı övmek zorunda kaldı: İran neden Türkiye’ye saldırmadı?
Deniz Zeyrek bile Hakan Fidan'ı övmek zorunda kaldı: İran neden Türkiye’ye saldırmadı?

Gündem

Deniz Zeyrek bile Hakan Fidan'ı övmek zorunda kaldı: İran neden Türkiye’ye saldırmadı?

İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!
İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!

Gündem

İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!

Sınır hattı alevlendi: İran sınırında 41 can kaybı
Sınır hattı alevlendi: İran sınırında 41 can kaybı

Gündem

Sınır hattı alevlendi: İran sınırında 41 can kaybı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Merak etmeyin beyler,kontrolden de ÇIKACAK.TÜRKİYE sonunda ortalığı YIKACAK.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23