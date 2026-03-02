FIFA şimdi ne yapacak? İran'dan dünya kupası kararı

İRAN KATILMAZSA NE OLACAK? New Yotk Times'ın haberine göre İran, ABD'nin saldırılarına tepki olarak Dünya Kupası'nı boykot edebilir. Çeşitli kuruluşlar, farklı nedenlerle takımın katılımının güvenli olmadığına karar verebilir. ABD hükümeti de takımın katılımını kısıtlayabilir. Burada iki seçenek öne çıkıyor. 6.5 numaralı madde, “mücbir sebep” olarak tanımlanan, karşı konulamaz bir güç veya öngörülemeyen bir olayı ele almaktadır: “Bir Katılımcı Üye Federasyonun çekilmesi veya bir maçın mücbir sebep nedeniyle oynanamaması veya yarıda kesilmesi durumunda, yetkili FIFA organizasyon organı (Turnuva Operasyon Merkezi dahil) konuyu kendi takdirine bağlı olarak karara bağlayacak ve gerekli gördüğü her türlü önlemi alacaktır.” Yönetmelik 6.7'de ise şu ifadeler yer alıyor: “Katılımcı Üye Federasyonlardan herhangi biri FIFA Dünya Kupası 26'dan çekilir ve/veya diskalifiye edilirse, FIFA bu konuda kendi takdirine bağlı olarak karar verir ve gerekli gördüğü her türlü önlemi alır. FIFA, söz konusu Katılımcı Üye Federasyonu başka bir federasyonla değiştirmeye karar verebilir.” Dolayısıyla, İran kendi isteğiyle veya zorla çekilirse, FIFA'nın temelde iki geniş seçeneği olacak. FIFA, İran'ın maçlarını iptal edip G Grubu'nu üç takımlı bir grup olarak ele almak için kuralları değiştirebilir veya İran'ı başka bir ülkenin takımıyla değiştirebilir.