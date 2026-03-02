  • İSTANBUL
FIFA şimdi ne yapacak? İran'dan dünya kupası kararı
Giriş Tarihi:

FIFA şimdi ne yapacak? İran'dan dünya kupası kararı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran Futbol Federasyonu, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası'na katılım için resmi bir açıklama yaptı.

#1
İRAN'DAN DÜNYA KUPASI İÇİN RESMİ AÇIKLAMA! ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından gözler İran'ın Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağına çevrildi. İran Ftubol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki turnuvaya katılım için çarpıcı ifadeler kullandı.

#2
MEHDI TAJ: "DÜNYA KUPASI'NA KATILMAMIZ UMUTLA BEKLENMESİN" İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılım hakkında "Bu saldırıdan sonra Dünya Kupası'nı umutla beklememiz beklenemez." dedi.

#3
SON KARARI YETKİLİLER VERECEK Mehdi Taj, Dünya Kupası'na katılım konusundaki son kararın yetkililer tarafından verileceğini duyurdu.

#4
İRAN'IN TÜM MAÇLARI ABD'DE Dünya Kupası, 11 Haziran'da başlayacak. İran, G Grubu'ndaki üç maçını da ABD'de oynayacak: Yeni Zelanda (15 Haziran, Los Angeles yakınlarındaki SoFi Stadyumu), Belçika (21 Haziran, SoFi) ve Mısır (26 Haziran, Seattle'daki Lumen Field)

#5
İRAN KATILMAZSA NE OLACAK? New Yotk Times'ın haberine göre İran, ABD'nin saldırılarına tepki olarak Dünya Kupası'nı boykot edebilir. Çeşitli kuruluşlar, farklı nedenlerle takımın katılımının güvenli olmadığına karar verebilir. ABD hükümeti de takımın katılımını kısıtlayabilir. Burada iki seçenek öne çıkıyor. 6.5 numaralı madde, “mücbir sebep” olarak tanımlanan, karşı konulamaz bir güç veya öngörülemeyen bir olayı ele almaktadır: “Bir Katılımcı Üye Federasyonun çekilmesi veya bir maçın mücbir sebep nedeniyle oynanamaması veya yarıda kesilmesi durumunda, yetkili FIFA organizasyon organı (Turnuva Operasyon Merkezi dahil) konuyu kendi takdirine bağlı olarak karara bağlayacak ve gerekli gördüğü her türlü önlemi alacaktır.” Yönetmelik 6.7'de ise şu ifadeler yer alıyor: “Katılımcı Üye Federasyonlardan herhangi biri FIFA Dünya Kupası 26'dan çekilir ve/veya diskalifiye edilirse, FIFA bu konuda kendi takdirine bağlı olarak karar verir ve gerekli gördüğü her türlü önlemi alır. FIFA, söz konusu Katılımcı Üye Federasyonu başka bir federasyonla değiştirmeye karar verebilir.” Dolayısıyla, İran kendi isteğiyle veya zorla çekilirse, FIFA'nın temelde iki geniş seçeneği olacak. FIFA, İran'ın maçlarını iptal edip G Grubu'nu üç takımlı bir grup olarak ele almak için kuralları değiştirebilir veya İran'ı başka bir ülkenin takımıyla değiştirebilir.

#6
DÜNYA KUPASI'NA KATILIM BELİRSİZ İran'ın Dünya Kupası'na katılım konusunda yakın zamanda netlik kazanması olası görünmüyor. Trump'ın rejim değişikliği peşinde olması ve ülkede iktidar boşluğu yaşanması nedeniyle, uzmanlar Cumartesi günkü saldırıların Dünya Kupası'na etkisinin yakın gelecekte belirsiz olduğunu düşünüyor. Bu nedenle, herhangi bir çekilme nispeten son dakikada gerçekleşecek. FIFA ve seçtiği yedek takım, hazırlıkları, sözleşmeleri ve düzenlemeleri tamamlamak için acele etmek zorunda kalacak.

#7
İRAN'IN YERİNİ HANGİ TAKIMLAR ALABİLİR? Irak, 31 Mart'ta Monterrey yakınlarında Bolivya veya Surinam ile karşılaşacak ve Dünya Kupası'na katılma hakkı için mücadele edecek. Irak bu play-off maçını kazanırsa, İran'ın yerine potansiyel olarak BAE'nin sıradaki aday olacağı tahmin ediliyor. Irak play-off maçını kaybederse, Irak veya BAE, İran'ın Dünya Kupası'ndan çekilme kararı alması halinde potansiyel iki aday olarak görülüyor. Ya da FIFA, Asya dışına bakabilir. Kıtalararası play-off'u kaybedenini (Bolivya veya Surinam) seçebilir.

#8
DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ÖRNEK YOK Modern çağda Dünya Kupalarında böyle bir örnek (İran'ın olası çekilme durumu) yok. Ülkelerin eleme turlarını geçtikten sonra Dünya Kupasından çekildikleri son örnek 1950 yılına ait. O yıl, İskoçya ve Türkiye kura çekilmeden önce, Hindistan ve Fransa ise kura çekildikten sonra çekildiler ve İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk turnuvaya sadece 13 takım katıldı. Bu takımlar dörtlü iki grup, üçlü bir grup ve ikili bir gruba ayrıldılar.

#9
EN YAKIN ÖRNEK GEÇEN SENEDEN En yakın örnek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yaşandı. 2025 Mart ayında, yeni turnuva başlamadan üç aydan kısa bir süre önce FIFA, çoklu kulüp sahipliği kurallarını gerekçe göstererek Meksika'nın eleme turunu geçen León'u turnuvadan çıkardı. Temyiz süreci Mayıs ayı başına kadar uzadı. Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) 6 Mayıs'ta bu itirazları reddettiğinde, FIFA aylarca alternatif arayışına girdi. Club América ve Los Angeles FC'nin (iki yıl önce Concacaf finalinde León'a yenilen ve León'a turnuvaya katılma hakkı kazandıran takım) 31 Mayıs'ta turnuvanın son yeri için tek maçlık bir play-off maçında karşılaşacağını duyurdu. LAFC playoff'u kazandı ve León'un yerine D Grubu'na girdi. FIFA, teorik olarak, gerekirse İran'ın yerine benzer bir playoff düzenleyebilir. Ancak Dünya Kupası, Kulüpler Dünya Kupası'ndan çok daha fazla lojistik planlama gerektirebilir. Birkaç hafta öncesinden yedek bir takım belirlemek zorluklar yaratabilir.

