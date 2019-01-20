Turizm Geliştirme Fonu’nu bu yıl hayata geçireceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Geliştirme Fonu’nu bu yıl hayata geçireceklerini açıkladı. Konuyla ilgili çalışmaları yakında tamamlayacaklarını ifade eden Ersoy, “Dünyada en çok turizm geliri elde eden ülkelerin başarılarının sırrı bu tür fonlar. Yani böyle bir fon Türkiye açısından ihtiyaç. Bu anlayışla fona ilişkin çalışmaları birkaç ayda tamamlayıp yasalaştıracağız ve devreye alacağız” dedi.