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Ekonomi

Turistler en çok ulaşım için harcıyor

Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistler ve yurt dışında ikamet eden vatandaşların bu yılın ilk üç ayında yaptıkları yeme-içme ve ulaştırma harcamalarının tutarı yaklaşık 2 milyar dolar oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 10:31:00 -
Turistler en çok ulaşım için harcıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-mart döneminde tatil için Türkiye’yi tercih eden turistlerin toplam harcama tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 azalarak 4 milyar 101 milyon 206 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 3 milyar 564 milyon 760 bin dolarını kişisel harcamalar, 536 milyon 445 bin dolarını da paket tur harcamaları oluşturdu. Turistlerin kişisel harcamalarının 965 milyon 241 bin dolarlık kısmı Türkiye içi ve uluslararası ulaştırma harcamalarından meydana geldi. Bu kalemi 962 milyon 536 bin dolarla yeme-içme takip etti. Böylece söz konusu kalemler için harcanan toplam rakam 1 milyar 927 milyon 777 bin dolar oldu.

 

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