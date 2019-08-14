Turistik plajlar çadır kente dönüştü

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Alanya ilçesinde otellerde ve pansiyonlarda yer bulamayanlar, plajlarda adeta çadır kent oluşturdu.

Kurban Bayramı’nda otellerde ve pansiyonlarda yer bulamayan tatilciler, Avsallar Mahallesi’nde bulunan İncekum Plajı’nda adeta çadır kent oluşturdu. Yerli yabancı yüzlerce turistin tatilini geçirdiği plajlarda yer bulamayan ya da fiyatı yüksek bulan yerli turistler çoluk çocuk çadırlarda ya da araçların içinde tatilini geçiriyor.Son dakika tatil kararları sebebiyle erken rezervasyon yapamayan tatilciler, pansiyonlara günlük 250 TL istenildiğini, bu parayı verecek güçleri olmadığı için araçlarda ve çadırlarda konakladıklarını söyledi.

Günlük ihtiyaçlarını da yine plaj işlemesinin imkanlarını kullanarak gideren tatilciler arasında yaklaşık bir haftadır çadır ve araçta kalanların bulunması dikkat çekti.