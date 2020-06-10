Turgutlu’da haşerelere karşı etkili mücadele

Turgutlu Belediyesi ilçe genelindeki dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yaz aylarının gelmesiyle birlikte sayısı artan sivrisinek, fare ve haşerelere karşı kanalizasyonlarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler ayrıca Turgutlu’daki kanalizasyon ilaçlama çalışmalarıyla birlikte dezenfekte çalışmalarına da eş zamanlı olarak devam ediyor. Çalışmalar doğrultusunda İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Temizlik İşleri Müdürlüğüne bildirilen karantina altındaki adreslerin dezenfekte işlemleri de ekiplerce titizlikle yapılıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Turgutlu’da sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, “Vatandaşlarımızın yaz sezonu boyunca sıkıntı yaşamamaları adına sivrisinek, fare ve haşerelere karşı kanalizasyonlarda ilaçlama çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İlaçlama çalışmalarımızın yanı sıra korona virüs salgını nedeniyle ilçemizde karantina altına alınan adreslerimizde de dezenfekte çalışmalarını özenle yürütüyoruz. Bu süreçte hemşehrilerimizin hiçbir konuda sıkıntı ve mağduriyet yaşamamaları için çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.