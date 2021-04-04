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Ekonomi Turgut Özal Üniversitesi akademik kadrosunu güçlendiriyor
Ekonomi

Turgut Özal Üniversitesi akademik kadrosunu güçlendiriyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerinde istihdam etmek üzere belirtilen özel koşullar doğrultusunda 20 Profesör, Doçent, Doktor öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 14:08:00 -
Turgut Özal Üniversitesi akademik kadrosunu güçlendiriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar hazırladıkları belgelerle birlikte 17.04.2021 tarihine kadar Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına, Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise hazırladıkları belgelerle birlikte ilanda adı geçen birimlere başvurmaları gerekiyor.

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