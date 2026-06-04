Turgut Koç’un ifadeleri CHP’yi sarsıyor "Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın da bilgisi vardı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç'un, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen CHP Kurultayı soruşturması kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı.

Savcılık ifadesinde CHP'de resmi bir görevinin bulunmadığını belirten Koç, buna rağmen kurultay sürecinde aktif şekilde rol aldığını ve Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için çeşitli girişimlerde bulunduğunu anlattı.

"Özgür Özel İçin Destek İstedim"

Koç, dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile görüştüğünü ve kendisinden Özgür Özel'e destek vermesini istediğini belirterek, bu süreçte Ekrem İmamoğlu ile de temas kurulduğunu iddia etti.

İfadesinde, Özgür Özel'e destek verilmesi karşılığında bazı siyasi vaatlerin gündeme geldiğini öne süren Koç, sonraki yerel seçimlerde belediye başkan adaylıklarının konuşulduğunu söyledi.

"Etimesgut Delegelerine Para Gönderdim"

İfadedeki en dikkat çekici bölümlerden biri ise Etimesgut delegelerine ilişkin iddialar oldu.

Koç, kurultay günü tanıştığı bazı delegelerden Özgür Özel'e destek vermelerini istediğini, bu kişilerden birinin para talep ettiğini ve hesabından 10 bin lira gönderdiğini ileri sürdü.

Savcılık ifadesinde söz konusu delegelerin isimlerinin de yer aldığı belirtildi.

"Oy Verdi, Belediye Başkanı Oldu" İddiası

Koç ayrıca, kurultaydan önce bazı delegelerin belirli isimlerin belediye başkan adayı gösterilmesi yönünde talepte bulunduğunu, daha sonra bu isimlerin aday gösterildiğini ve seçimleri kazandığını öne sürdü.

Bu süreçte yapılan görüşmelerin Özgür Özel'e iletildiğini savunan Koç, bazı siyasi pazarlıkların kurultay sürecine etki ettiğini iddia etti.

İmamoğlu Görüşmesi İddiası

Savcılık ifadesinde Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir bölüm de yer aldı.

Koç, kurultaydan yaklaşık 10 gün önce bazı parti yöneticilerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dijital iletişim merkezinde İmamoğlu ile görüştürdüğünü, görüşmenin içeriğini bilmediğini ancak organizasyonda rol aldığını söyledi.

"En Aktif İsimler Rıza Akpolat ve Özgür Çelik'ti"

Kurultay sürecinde aktif rol oynadığını iddia ettiği isimleri de sıralayan Koç, Rıza Akpolat, Özgür Çelik, İlker Uluer ve Baki Aydöner'in süreçte etkili olduğunu öne sürdü.

Koç, ifadesinin sonunda yaptığı görüşmelerden Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in bilgisi olduğunu iddia ederek, kurultay sürecinde yürütülen çalışmaların parti yönetiminden bağımsız olmadığını savundu.

Soruşturma Devam Ediyor

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma sürerken, Turgut Koç'un savcılık ifadesinde yer alan iddiaların yargı makamlarınca değerlendirilmeye devam ettiği öğrenildi. İddialarla ilgili olarak adı geçen isimlerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

CHP Kurultayı soruşturmasında ifade veren iş insanı Turgut Koç, bazı delegelere para gönderildiğini, oy karşılığı siyasi vaatlerde bulunulduğunu ve kurultay çalışmalarından parti yönetiminin haberdar olduğunu öne sürdü. Savcılığın soruşturması sürüyor.