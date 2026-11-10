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Gündem Turgay Güler, Özel’in Fatma Betül’ü ziyaret niyetini sorguladı… Özel önce Emir Sarıgül'ü mü ziyaret etse acaba?
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Turgay Güler, Özel’in Fatma Betül’ü ziyaret niyetini sorguladı… Özel önce Emir Sarıgül'ü mü ziyaret etse acaba?

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Turgay Güler, Özel’in Fatma Betül’ü ziyaret niyetini sorguladı… Özel önce Emir Sarıgül'ü mü ziyaret etse acaba?

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in; “Fatma Betül Sayan Kaya’yı, izin verilmesi ve kendisinin de kabul etmesi halinde ziyaret etmek isteriz” dediğini hatırlatan Akşam Yazarı Turgay Güler, “Özgür Özel önce Emir Sarıgül'ü mü ziyaret etse acaba?” diye sordu.

“Özgür Özel 'Fatma Betül Sayan Kaya' için masumiyet karinesinden söz etti. Ne kadar göz yaşartıcı değil mi?” diyen Turgay Güler şunları yazdı: “Diyor ki; 'FBSK'yı, izin verilmesi ve kendisinin de kabul etmesi halinde ziyaret etmek isteriz'. İnsan nasıl da duygulanıyor Özgür Özel'i dinlerken değil mi? Masumiyet karinesi diyor ziyaret diyor... Yahu Emir Sarıgül'ü ziyaret etseniz ya daha önce! Muhittin Böcek'i, Özkan Yalım'ı... Varsa yoksa Ekrem! Şimdi buna bir de FBSK eklendi. Dahası var! Diyor ki Özgür Özel: 'Fatma Hanım eğer kendisinin bazı şeyleri söyleyemediğini düşünüyor, bunları söylerse biz bunu açıklıkla paylaşırız'. Bence mahsuru yok. Ama FBSK'dan bu yönde bir açıklama gelmedi. Yani' bazı şeyleri açıklamadım yahut açıklayamadım' diye. Oysa Emir Sarıgül'den geldi. Onu mu gidip bir dinleseniz acaba? Bak ne diyor Emir? 'Özgür Özel'e aldığım bazı hediyeleri utancımdan söyleyemiyorum' diyor. Tamam, Emir'i ziyarete Özgür Özel gitmesin ama Zeynel Emre Bey gidebilir mesela. Özgür Özel'den Mustafa Sarıgül aleyhine niçin hala tek bir cümle duymuyoruz. Oysa fon konusunda hiç öyle kılı kırk yarmıyorlardı konuşmak için. Peki Mustafa Sarıgül niçin çıkıp da 'yok öyle bir şey, oğlum Emir yalan söylüyor, ben Özgür Özel'e para vermedim' demiyor? Özgür Özel son günlerde niçin bu kadar telaşlı? Tuhaf!”

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