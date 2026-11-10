Uygulamanın bu alanını sık sık kontrol edin! Whatsapp kullanıcılarına büyük tuzak

"Dolandırıcılar bizim neyi merak edebileceğimizi tahmin edebiliyorlar" Şüpheli internet bağlantılarının da dolandırıcılık girişimlerinde kullanıldığını belirten Konyar, kullanıcıların merak uyandıran ve kaynağını bilmedikleri bağlantılara karşı dikkatli olması gerektiğini söyleyerek şunları kaydetti: "Kullanıcılar özellikle bilmediği, merak uyandıran linkleri tıklıyor çünkü dolandırıcılar zaten bizim neyi merak edebileceğimizi tahmin edebiliyorlar. Vatandaşları meraklandıracak linkler atıp, buralardan linke tıklamaya başladığınız andan itibaren verileriniz, bilgileriniz karşı tarafın eline geçebiliyor, sizi takip edebiliyorlar. Telefonunuza girdiğiniz şifreleri yakalayabiliyorlar, telefonunuzdaki mesajları görebiliyorlar. Dolayısıyla bu noktada bütün vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor." "Dolandırıcılık şüphesinde delilleri saklayın" Dolandırıcılık girişimiyle karşılaşan kişilerin mesajlaşmaları ve para transferlerine ilişkin bilgileri muhafaza etmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Konyar, şüpheli durumların kolluk kuvvetlerine bildirilmesini tavsiye ederek, "Öncelikle mesaj geçmişlerini tutacağız. İlgili kişilerle yapılan mesajlaşma geçmişlerini elimizde tutacağız. Varsa para gönderdiğimiz kişinin IBAN bilgisi, ad bilgisi, bu bilgileri de muhafaza altına alacağız. Yapılan mesajlaşmalar, ekran görselleri, birçoğunu mutlaka kayıt altına almanız lazım. Karşı tarafın mesaj geçmişini silebileceğini göz önüne alarak mutlaka ekran resimleri alarak bu kanıtları tutmanızı öneriyoruz. Para göndermeseniz bile bu bilgileri alarak en azından kolluk güçleriyle paylaştığınızda bir başka vatandaşın da dolandırılmasının önüne geçmiş oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.