Uygulamanın bu alanını sık sık kontrol edin! Whatsapp kullanıcılarına büyük tuzak

"Yapay zeka sistemleriyle mesajlaşma stilinizi taklit ediyorlar" Kocaeli Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zeki Konyar, WhatsApp hesaplarının ele geçirilmesinde kullanılan yöntemlere ve dolandırıcılık girişimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde WhatsApp hesaplarının ele geçirildiğine ilişkin şikayetlerin yoğunlaştığını belirten Konyar, "Son dönemde özellikle WhatsApp kullanıcılarından gelen yoğun bir şikayet var. Birçok kişi kendi WhatsApp durumlarında, mesajlarında da görmüştür; 'Hesabım ele geçirilmiştir, gelen mesajlara itibar etmeyiniz' diye. Bunları incelediğimiz zaman esasen özellikle iOS işletim sistemi dediğimiz iPhone'un işletim sisteminden kaynaklı bir güvenlik açığı bulunmakta. Bu güvenlik açığında da özellikle 'Bağlı Cihazlar' özelliği kullanılıyor. Sizin sanki masaüstü bilgisayardan başka bir WhatsApp oturumu açmışsınız gibi bir mesaj gönderiliyor fakat güvenlik açığından kaynaklı bu mesaj da sizin telefonunuza düşmüyor. Dolandırıcılar WhatsApp hesabınızın bir kopyasını açıyorlar. Sonrasında da daha fazla mesajlaştığınız kişileri, özellikle tanıdığınız kişileri buluyorlar. Yapay zeka sistemleriyle mesajlaşma stilinizi taklit ediyorlar. Bu mesajlaşma stiline göre de karşı taraftan, işte rehberinizdeki arkadaşlarınızdan özellikle para isteme gibi dolandırıcılık faaliyetlerine girişiyorlar" dedi.