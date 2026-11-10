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Uygulamanın bu alanını sık sık kontrol edin! Whatsapp kullanıcılarına büyük tuzak

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Uygulamanın bu alanını sık sık kontrol edin! Whatsapp kullanıcılarına büyük tuzak

Kocaeli’de Heran Duman’ın WhatsApp hesabını ele geçiren dolandırıcılar, yakınlarına mesaj göndererek kişi başı 20 bin lira talep etti. Bazı vatandaşlar istenen parayı gönderirken bazıları ise tuzağı fark ederek dolandırıcılık girişimini önledi. Doç. Dr. Mehmet Zeki Konyar, dolandırıcıların WhatsApp’taki "Bağlı Cihazlar" özelliğini kullanarak hesap sahiplerinin yazışma üsluplarını yapay zekâ aracılığıyla taklit edebildiği uyarısında bulundu.

#1
Foto - Uygulamanın bu alanını sık sık kontrol edin! Whatsapp kullanıcılarına büyük tuzak

Son dönemde WhatsApp hesaplarının ele geçirilmesiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimleri, mağdurların şikayetleriyle gündeme geliyor. Dolandırıcılar, ele geçirdikleri hesaplar üzerinden kullanıcıların sık iletişim kurduğu kişilere ulaşarak para talebinde bulunuyor. Kocaeli'de yaşayan Heran Duman da WhatsApp hesabı ele geçirilen kişiler arasında yer aldı. Duman'ın hesabından yakınlarına gönderilen mesajlarda, acil olduğu belirtilerek 20'şer bin lira istendi.

#2
Foto - Uygulamanın bu alanını sık sık kontrol edin! Whatsapp kullanıcılarına büyük tuzak

"Herkesten 20'şer bin lira istemiş" WhatsApp hesabının ele geçirilmesinin ardından kendi adına yakınlarından para istendiğini anlatan Heran Duman, yaşananlardan bir süre sonra haberdar olduğunu söyledi. Duman, "WhatsApp hesabımı ele geçiren dolandırıcı tüm arkadaşlarımdan, bende kayıtlı olan kişilerden, eşimden dostumdan benim adıma para istemiş. Herkesten 20'şer bin lira istemiş, 'Acil olmasaydı istemezdim' diye. Benim kimseden bir şey istediğim yok, haberim de yok. Daha sonra haberim oldu. İlgili mercilere şikayette bulundum" dedi. Bazı yakınlarının para gönderdiğini ancak paranın kendi banka hesabına yatırıldığını belirten Duman, "Dolandırıcılara karşı yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Vatandaş uyanık olacak. Kesinlikle bu tip şeylere düşmeyecek" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Uygulamanın bu alanını sık sık kontrol edin! Whatsapp kullanıcılarına büyük tuzak

"Yapay zeka sistemleriyle mesajlaşma stilinizi taklit ediyorlar" Kocaeli Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zeki Konyar, WhatsApp hesaplarının ele geçirilmesinde kullanılan yöntemlere ve dolandırıcılık girişimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde WhatsApp hesaplarının ele geçirildiğine ilişkin şikayetlerin yoğunlaştığını belirten Konyar, "Son dönemde özellikle WhatsApp kullanıcılarından gelen yoğun bir şikayet var. Birçok kişi kendi WhatsApp durumlarında, mesajlarında da görmüştür; 'Hesabım ele geçirilmiştir, gelen mesajlara itibar etmeyiniz' diye. Bunları incelediğimiz zaman esasen özellikle iOS işletim sistemi dediğimiz iPhone'un işletim sisteminden kaynaklı bir güvenlik açığı bulunmakta. Bu güvenlik açığında da özellikle 'Bağlı Cihazlar' özelliği kullanılıyor. Sizin sanki masaüstü bilgisayardan başka bir WhatsApp oturumu açmışsınız gibi bir mesaj gönderiliyor fakat güvenlik açığından kaynaklı bu mesaj da sizin telefonunuza düşmüyor. Dolandırıcılar WhatsApp hesabınızın bir kopyasını açıyorlar. Sonrasında da daha fazla mesajlaştığınız kişileri, özellikle tanıdığınız kişileri buluyorlar. Yapay zeka sistemleriyle mesajlaşma stilinizi taklit ediyorlar. Bu mesajlaşma stiline göre de karşı taraftan, işte rehberinizdeki arkadaşlarınızdan özellikle para isteme gibi dolandırıcılık faaliyetlerine girişiyorlar" dedi.

#4
Foto - Uygulamanın bu alanını sık sık kontrol edin! Whatsapp kullanıcılarına büyük tuzak

"Para isteyen kişiyi mutlaka telefonla arayın" Vatandaşların kendilerinden para isteyen kişilerin kimliğini doğrulamadan para göndermemesi gerektiğini vurgulayan Konyar, mesajla yapılan para taleplerinin mutlaka telefon görüşmesiyle teyit edilmesini önerdi. Konyar, "Öncelikle sizden birisi para istediği zaman lütfen hemen para göndermeye kalkmayın. Muhakkak sesli bir şekilde o kişiyi aramayı deneyin. Telefonla arayıp 'Mesaj geldi ama WhatsApp dolandırıcılığı meşhur olduğu için sesli olarak seni arayıp teyit etmek istedim' diye muhakkak bunun teyidini yapmaları gerekiyor" diye konuştu. Aman dikkat WhatsApp kullanıcılarının ayarlar bölümündeki "Bağlı Cihazlar" sekmesini düzenli olarak kontrol etmesi gerektiğini belirten Konyar, kişinin bilgisi dışında oturum açmış cihazların tespit edilmesi halinde bu cihazlardan çıkış yapılmasını istedi. Telefonların ve WhatsApp uygulamasının güncel tutulmasının önemine değinen Konyar, özellikle güncelleme desteği bulunmayan eski telefonların güvenlik açısından risk oluşturabileceğine dikkati çekti. Konyar, "Bir diğer önemli ikaz ise kullanıcılarımızın mutlaka telefonlarını güncel işletim sistemi versiyonlarına yükseltmesi gerekiyor. Özellikle eski telefonlarda, güncelleme almayan telefonlarda bu olduğu için düzenli olarak güncellemeleri, WhatsApp güncellemelerini ve 'Bağlı Cihazlar' özelliğini kontrol etmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Uygulamanın bu alanını sık sık kontrol edin! Whatsapp kullanıcılarına büyük tuzak

"Dolandırıcılar bizim neyi merak edebileceğimizi tahmin edebiliyorlar" Şüpheli internet bağlantılarının da dolandırıcılık girişimlerinde kullanıldığını belirten Konyar, kullanıcıların merak uyandıran ve kaynağını bilmedikleri bağlantılara karşı dikkatli olması gerektiğini söyleyerek şunları kaydetti: "Kullanıcılar özellikle bilmediği, merak uyandıran linkleri tıklıyor çünkü dolandırıcılar zaten bizim neyi merak edebileceğimizi tahmin edebiliyorlar. Vatandaşları meraklandıracak linkler atıp, buralardan linke tıklamaya başladığınız andan itibaren verileriniz, bilgileriniz karşı tarafın eline geçebiliyor, sizi takip edebiliyorlar. Telefonunuza girdiğiniz şifreleri yakalayabiliyorlar, telefonunuzdaki mesajları görebiliyorlar. Dolayısıyla bu noktada bütün vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor." "Dolandırıcılık şüphesinde delilleri saklayın" Dolandırıcılık girişimiyle karşılaşan kişilerin mesajlaşmaları ve para transferlerine ilişkin bilgileri muhafaza etmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Konyar, şüpheli durumların kolluk kuvvetlerine bildirilmesini tavsiye ederek, "Öncelikle mesaj geçmişlerini tutacağız. İlgili kişilerle yapılan mesajlaşma geçmişlerini elimizde tutacağız. Varsa para gönderdiğimiz kişinin IBAN bilgisi, ad bilgisi, bu bilgileri de muhafaza altına alacağız. Yapılan mesajlaşmalar, ekran görselleri, birçoğunu mutlaka kayıt altına almanız lazım. Karşı tarafın mesaj geçmişini silebileceğini göz önüne alarak mutlaka ekran resimleri alarak bu kanıtları tutmanızı öneriyoruz. Para göndermeseniz bile bu bilgileri alarak en azından kolluk güçleriyle paylaştığınızda bir başka vatandaşın da dolandırılmasının önüne geçmiş oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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