Bakanlığın yeni tebliği yayımlandı! Peynir üretiminde yeni yasaklar
Tarım ve Orman Bakanlığının yeni kararları doğrultusunda, peynir üretiminde süt proteini dışındaki proteinler, nişasta ve nişasta bazlı ürünler, jelatin, soya ürünleri ile süt yağı dışındaki hayvansal ve bitkisel yağların kullanılması yasaklandı. Çiğ veya hafif bir ısıl işlem uygulanmış sütten üretilen, telemesi haşlanmamış peynirlerin en az 4 ay olgunlaştırılmadan piyasaya arz edilmesine izin verilmeyecek. Peynirler, muhafazası, taşınması ve piyasaya arzı sırasında 10 derecenin altındaki sıcaklıklarda tutulacak.