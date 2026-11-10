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Spor Batrakov'dan Fenerbahçelileri üzecek sözler
Spor

Batrakov'dan Fenerbahçelileri üzecek sözler

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Batrakov'dan Fenerbahçelileri üzecek sözler

Galatasaray'ın 21 yaşındaki Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, Fenerbahçe'nin kadrosundaki futbolcuların yaş ortalamasının yüksek olduğuna dikkat çekti.

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, Rusya'da yayın yapan Match TV'ye verdiği röportajda Süper Lig'deki kadro yapılarını ve sarı-kırmızılı takıma uyum sürecini değerlendirdi.

21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın yaş ortalamasının yüksek olmadığını savunurken Fenerbahçe hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Ayrıca Galatasaray'da kadronun yaş ortalamasının çok yüksek olduğunu da söyleyemeyiz. Belki Fenerbahçe'de oyuncular biraz daha yaşlıdır ama bizde böyle bir durum yok.”

 

'HERKESLE KOLAYCA İLETİŞİM KURABİLİYORSUNUZ'

Sarı-kırmızılı takımda çok sayıda yıldız futbolcu bulunmasına şaşırdığını belirten Batrakov, takım içindeki iletişimden memnun olduğunu söyledi:

“Galatasaray'ın bu kadar yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olmasına şaşırdım ama herkesle kolayca iletişim kurabiliyorsunuz.”

Başlangıçta takıma uyum sağlama konusunda endişeleri olduğunu anlatan Rus futbolcu, bu kaygılarının karşılık bulmadığını dile getirdi:

“Muhtemelen en çok endişelendiğim şey, takıma uyum sağlamanın ne kadar zor olacağıydı. Osimhen, Leao... Hiçbir sorun yaşanmadı, hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadım.”

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