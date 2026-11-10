Herkes bu olayı konuşuyor! Zihinsel engelli genç kadını darbedip adına işlem yaptırdılar

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ailesinin yardım çağrısıyla gündeme gelen Rabia Nur Yiğit’ten 9 gün sonra haber geldi. Rabia Nur Yiğit, 27 Ekim'de evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Kızlarından haber alamayan aile, genç kadını bulabilmek için bir televizyon programına katılarak yardım istedi. Aile, Rabia Nur'un evinin önünden iki erkek tarafından götürüldüğünü öne sürerken, genç kadının zihinsel engelinden faydalanılarak maddi açıdan istismar edilmiş olabileceğinden şüphelendiklerini dile getirdi.

Kaybolduğu gün 2 erkekle birlikte yolda yürüdüğü anların güvenlik kameralarına yansıdığı belirtilirken, ailenin iddiasına göre Rabia Nur'un kaybolmasından 1 gün sonra adına kredi kartı ve kredi başvuruları yapıldığına ilişkin mesajlar gelmeye başladı. Rabia Nur'un banka hesabının ise zihinsel engeli nedeniyle ağabeyinin üzerine olduğu öğrenildi.

Genç kadın Denizli’de bulundu

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon programında gündeme gelen iddiaları ihbar kabul ederek, inceleme başlatıldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda kentte belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 gündür kendisinden haber alınamayan Rabia Nur Yiğit bulundu. Genç kadını yanlarında tutarak menfaat sağlamaya çalıştıkları tespit edilen Ş.B. ve A.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bulunmasının ardından ailesine teslim edilen Rabia Nur Yiğit'in darp edildiği öğrenildi. Sağlık durumunun değerlendirilmesi ve gerekli tedavisinin yapılması amacıyla hastaneye kaldırılan genç kadının tedavisinin sürdüğü bildirildi.