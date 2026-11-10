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Ölmek bile yasak! İşte dünyada yürürlükte olan 12 şaşırtıcı kural

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Ölmek bile yasak! İşte dünyada yürürlükte olan 12 şaşırtıcı kural

Dünyanın dört bir yanında yürürlükte olan bazı yasalar, sıra dışı hükümleriyle duyanları hayrete düşürüyor. Bir ülkede sıradan kabul edilen bir davranış, başka bir ülkede ağır para cezalarına hatta hapis cezasına neden olabiliyor. Ölmenin yasak olduğu bölgelerden sakız çiğnemeye getirilen kısıtlamalara kadar uzanan birbirinden ilginç kurallar, ülkelerin hukuk sistemlerindeki şaşırtıcı farklılıkları gözler önüne seriyor. İşte dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan ve duyanları şaşkına çeviren 12 ilginç yasa...

#1
Foto - Ölmek bile yasak! İşte dünyada yürürlükte olan 12 şaşırtıcı kural

Dünyanın dört bir yanında uygulanan bazı kurallar, alışılmışın dışında olmalarıyla dikkat çekiyor. Günlük yaşamda sıradan kabul edilen kimi davranışlar, bazı ülkelerde yasak kapsamında değerlendirilebiliyor ve çeşitli yaptırımlara neden olabiliyor. İşte duyanları şaşırtan, dünyanın en ilginç 12 yasası...

#2
Foto - Ölmek bile yasak! İşte dünyada yürürlükte olan 12 şaşırtıcı kural

MİLANO'DA KAŞLARINIZI ÇATMAK YASAK Milano'da cenazeler ve hastane ziyaretleri dışında insanların sürekli gülümsemesini şart koşan eski bir yasa bulunuyor. Uygulanmıyor olsa da resimlerinizde gülümsemek iyi bir fikir olabilir.

#3
Foto - Ölmek bile yasak! İşte dünyada yürürlükte olan 12 şaşırtıcı kural

JAPONYA'DA FAZLA KİLOLU OLMAK YASAYLA DENETLENİYOR "Metabo Yasası" kapsamında 40–74 yaş arası bireylerin bel çevresi her yıl ölçülüyor. Gerekirse diyet ve sağlık danışmanlığına yönlendiriliyorlar.

#4
Foto - Ölmek bile yasak! İşte dünyada yürürlükte olan 12 şaşırtıcı kural

VENEDİK'TE GÜVERCİN BESLEMEK YASAK Tarihi yapıları korumak için özellikle San Marco Meydanı'nda güvercin beslemek ve yem satmak yasaklandı.

#5
Foto - Ölmek bile yasak! İşte dünyada yürürlükte olan 12 şaşırtıcı kural

SİNGAPUR'DA SAKIZ ÇİĞNEMEK YASAK 1992 yılından bu yana Singapur'da sakız çiğnemek yasak. Amaç, kamusal alanların temizliğini korumak. Tıbbi amaçlarla kullanılan sakızlar istisna olsa da genel olarak sakız satmak, satın almak ve çiğnemek yasak.

#6
Foto - Ölmek bile yasak! İşte dünyada yürürlükte olan 12 şaşırtıcı kural

KANADA'DA BOZUK PARAYLA ÖDEME SINIRI VAR Tek bir alışverişte en fazla 25 adet 1 dolarlık madeni para kullanılabiliyor.

#7
Foto - Ölmek bile yasak! İşte dünyada yürürlükte olan 12 şaşırtıcı kural

NORVEÇ'İN LONGYEARBYEN KENTİNDE ÖLMEK YASAK Toprağın donmuş olması nedeniyle defin yapılamıyor. Ölüm döşeğindeki kişiler ana karaya gönderiliyor.

#8
Foto - Ölmek bile yasak! İşte dünyada yürürlükte olan 12 şaşırtıcı kural

FRANSA'NIN SARPOURENX KÖYÜNDE MEZAR YERİ ALMADAN ÖLMEK YASAK Mezarlıkta yer kalmadığı için önceden mezar yeri satın almayanların ölmesi yasaklanmış durumda.

#9
Foto - Ölmek bile yasak! İşte dünyada yürürlükte olan 12 şaşırtıcı kural

İSKOÇYA'DA TUVALETİ KULLANMAK İSTEYEN YABANCIYA KAPIYI AÇMAK ZORUNDASINIZ Eski misafirperverlik yasalarına dayanan bu kural hala geçerli.

#10
Foto - Ölmek bile yasak! İşte dünyada yürürlükte olan 12 şaşırtıcı kural

DANİMARKA'DA BEBEĞE VERİLECEK İSİM DEVLET ONAYINA TABİ Anne babaların önceden belirlenen 7 bin isimlik listeden seçim yapması gerekiyor. Farklı bir isim için özel izin şart.

#11
Foto - Ölmek bile yasak! İşte dünyada yürürlükte olan 12 şaşırtıcı kural

İTALYA'NIN TORİNO KENTİNDE KÖPEĞİNİZİ HER GÜN GEZDİRMEK ZORUNDASINIZ Torino'da köpeğini günde en az bir kez gezdirmeyenlere 500 euroya kadar para cezası kesilebiliyor. Köpeklerin tüylerini boyamakla ilgili de çeşitli kısıtlamalar mevcut.

#12
Foto - Ölmek bile yasak! İşte dünyada yürürlükte olan 12 şaşırtıcı kural

RUSYA'DA KİRLİ ARABA KULLANMAK YASAK Kirli araçla trafiğe çıkmak saygısızlık kabul ediliyor ve para cezası kesiliyor.

#13
Foto - Ölmek bile yasak! İşte dünyada yürürlükte olan 12 şaşırtıcı kural

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDE KAMUYA AÇIK ALANLARDA KÜFÜR YASAK Sosyal medya dahil olmak üzere küfürlü dil para cezası veya hapisle sonuçlanabiliyor.

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