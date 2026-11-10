Ölmek bile yasak! İşte dünyada yürürlükte olan 12 şaşırtıcı kural

Dünyanın dört bir yanında yürürlükte olan bazı yasalar, sıra dışı hükümleriyle duyanları hayrete düşürüyor. Bir ülkede sıradan kabul edilen bir davranış, başka bir ülkede ağır para cezalarına hatta hapis cezasına neden olabiliyor. Ölmenin yasak olduğu bölgelerden sakız çiğnemeye getirilen kısıtlamalara kadar uzanan birbirinden ilginç kurallar, ülkelerin hukuk sistemlerindeki şaşırtıcı farklılıkları gözler önüne seriyor. İşte dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan ve duyanları şaşkına çeviren 12 ilginç yasa...