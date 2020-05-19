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Turanlı’ın 19 Mayıs mesajı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:34:29 -
Turanlı’ın 19 Mayıs mesajı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Korona virüsü salgınından dolayı meydanlarda kutlanamayan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında belediye tarafından vatandaşlara Türk bayrağının dağıtılacağını belirten Belediye Başkanı Turanlı, bu meydanlarda kutlanmazsa bile 19 Mayıs coşkusunun bir nebze olsun azalmayacağını söyledi.


Başkan Turanlı, “Bu yıl milli bayramlarımızdan olan 19 Mayıs’ı korona virüs salgını nedeniyle meydanlarda kutlayamazsak da içimizdeki coşku bir nebze olsun azalmış değildir. İçimizdeki coşkuyu büyüterek önümüzdeki yıl sağlıkla hep beraber meydanları doldurarak milli bayramlarımızı kutlayacağız. Belediye İlan Bürosundan okutulacak olan İstiklal marşına, tüm Kahtalı vatandaşlarımızın şanlı Türk Bayrağımızla birlikte balkonlarımızdan İstiklal Marşı’mızı okumaya, eşlik etmeye davet ediyoruz. Ayrıca belediyemiz tarafında vatandaşlarımıza 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Türk Bayrağı dağıtılacaktır. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, başta gençlerimiz ve Kahtalı hemşehrilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" diye konuştu.

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