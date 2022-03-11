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Dünya 'Turan Yolu' için kritik adım!
Dünya

'Turan Yolu' için kritik adım!

'Turan Yolu' olarak adlandırılan Zengezur koridoruna ilişkin Azerbaycan ile İran arasında, Azerbaycan'ın Doğu Zengezur Ekonomik Bölgesi ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında İran üzerinden yeni yolun yapımı hususunda anlaşma imzalandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 23:21:00 -
'Turan Yolu' için kritik adım!

'Turan Yolu' olarak adlandırılan Zengezur koridoruna ilişkin Azerbaycan ile İran arasında, Azerbaycan'ın Doğu Zengezur Ekonomik Bölgesi ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında İran üzerinden yeni yolun yapımı hususunda anlaşma imzalandı.

Bakü'de, Azerbaycan ile İran arasında Ekonomik, Ticaret ve İnsani İşler Devlet Komisyonu'nun 15. Toplantısı yapıldı. Toplantı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi'nin eş başkanlığında gerçekleşti.

Toplantı sonrasında Mustafayev ve Kasımi, Doğu Zengezur Ekonomik Bölgesi ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında İran üzerinden yeni yolun yapımını öngören anlaşmaya imza attı.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yolun 55 kilometre olacağını bildirdi.

Mustafayev, yol üzerinde biri İran diğeri de Azerbaycan'ın finanse edeceği 2 köprünün yapılacağını belirtti.

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