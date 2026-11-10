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Yerel O ilimiz buz kesti! Termometreler eksi 6,9’u gördü
Yerel

O ilimiz buz kesti! Termometreler eksi 6,9’u gördü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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O ilimiz buz kesti! Termometreler eksi 6,9’u gördü

Kahramanmaraş’ın kuzey ilçelerinde kar yağışı ve dondurucu soğuklar etkisini artırdı. Bölgenin en düşük sıcaklığı Göksun’da eksi 6,9 derece olarak ölçüldü...

Kahramanmaraş’ın kuzeyinde kış sert yüzünü göstermeye başladı. Elbistan’ın yüksek rakımlı Sarıgüzel Yaylası’nda etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaza bürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine göre gece sıcaklıkları tüm kuzey ilçelerinde sıfırın altına geriledi.

 

Kayıtlara geçen verilere göre bölgenin en soğuk merkezi eksi 6,9 derece ile Göksun oldu. Elbistan ilçe merkezinde termometreler eksi 5,9 dereceyi gösterirken; Akarca mevkisinde eksi 5,5, Kangal köyünde ise eksi 5,3 derece ölçüldü. Dondurucu soğuklar nedeniyle Elbistan’da park halindeki araçların camları buz tuttu.

 

Ekinözü ilçe merkezinde sıcaklık sıfırın altında eksi 5,3 dereceye düşerken, Nurhak ilçesinde termometreler eksi 4,7 dereceyi gösterdi.

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