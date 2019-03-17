0553 313 94 23

Turan Kışlakçı: Suudi Arabistan, Kaşıkçı konusu kapansın diye medyaya para ayırdı

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili "Suudi Arabistan, aylardır milyar dolar, on milyar doları sırf medyaya ayırdı; bu konuyu basın ve politikacılar kapatsın diye. Amerika'da birçok gazeteci beni arıyor, 'Burada ciddi para dağıtılıyor, artık kimse yazı yazmıyor' diye" dedi.

17 Mart 2019 Pazar 19:01
Turan Kışlakçı: Suudi Arabistan, Kaşıkçı konusu kapansın diye medyaya para ayırdı

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, 'Erzurum Diplomasi Akademisi Toplantısı'na katıldı. Kışlakçı, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Orta Doğu'daki Yeni Eksenler ve Değişen Jeopolitik' konulu konferansta gündemi değerlendirdi.

"Medyaya para ayırdılar"

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili konuşan Kışlakçı, "Suudi Arabistan, aylardır milyar dolar, on milyar doları sırf medyaya ayırdı; bu konuyu basın ve politikacılar kapatsın, diye. Amerika'da birçok gazeteci beni arıyor. 'Burada ciddi para dağıtılıyor, artık kimse yazı yazmıyor' diye. Washington Post'ta editör arkadaşım var, o da aradı diyor ki 'İşte 500- 600 milyon dolar, ne kadar istiyorsan yeter ki sus' diyorlar. Çünkü tek o kaldı bu konuda yazan. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek, kendisiyle görüşeceğiz" diye konuştu. 

Uluslararası kurumların çöktüğünü, Müslümanların etkili olamadığını kaydeden Turan Kışlakçı, BM Genel Kurulu'nda mayıs ayında gündeme gelecek Cemal Kaşıkçı konusunda karar çıkmasını beklemediklerini söyledi. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 19:01
  1. İstanbul
  2. Erzurum
  3. Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı
  4. Cemal Kaşıkçı
  5. Açıklama
  6. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. Ankara’daki Kastamonu Günlerine yoğun..
    3. Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    4. MHP ilçe başkanının eşini oğlunun..
    5. İmamoğlu: “Kötü söz konuşanlar..
    6. Yeni Zelandaki saldırıda camı kırarak..
    7. İzmir mitingine kaç kişi katıldı?..
    8. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    9. AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye..
    10. Bakan Kurum: “CHP sürekli takoz olur”
    11. Sekmen: “Erzurum için büyük..
    12. Yıldırım, Beyoğlu'nda esnafı ziyaret..
    13. Yeni Zelanda saldırganın ailesi ilk..
    14. Maduro sabote edilen barajı ziyaret..
    15. AK Parti'nin Antalya mitingi
    16. Bursaspor-Galatasaray maçından notlar
    17. Bilardo Milli Takımı, dünya şampiyonu
    18. İbrahim Üzülmez: "Bizim için her puan..
    19. Eyüp Arın: "6 puana daha ihtiyacımız..
    20. "İsrail'in Mescid-i Aksa hakkındaki..
    21. Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 -..
    22. Sultanbeyli’de yangın paniği
    23. Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı..
    24. Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapandı
    25. Karabük’te Yeni Zelenda’daki katliam..
    26. "Birlik ve beraberlik için sadece..
    27. GÜNCELLEME - Zimbabve'deki hortum
    28. Gamze Özçelik'ten sert tepki:..
    29. Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik..
    30. Liverpool maç fazlasıyla zirvede
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu