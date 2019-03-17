Turan Kışlakçı: Suudi Arabistan, Kaşıkçı konusu kapansın diye medyaya para ayırdı

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, 'Erzurum Diplomasi Akademisi Toplantısı'na katıldı. Kışlakçı, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Orta Doğu'daki Yeni Eksenler ve Değişen Jeopolitik' konulu konferansta gündemi değerlendirdi.

"Medyaya para ayırdılar"

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili konuşan Kışlakçı, "Suudi Arabistan, aylardır milyar dolar, on milyar doları sırf medyaya ayırdı; bu konuyu basın ve politikacılar kapatsın, diye. Amerika'da birçok gazeteci beni arıyor. 'Burada ciddi para dağıtılıyor, artık kimse yazı yazmıyor' diye. Washington Post'ta editör arkadaşım var, o da aradı diyor ki 'İşte 500- 600 milyon dolar, ne kadar istiyorsan yeter ki sus' diyorlar. Çünkü tek o kaldı bu konuda yazan. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek, kendisiyle görüşeceğiz" diye konuştu.



Uluslararası kurumların çöktüğünü, Müslümanların etkili olamadığını kaydeden Turan Kışlakçı, BM Genel Kurulu'nda mayıs ayında gündeme gelecek Cemal Kaşıkçı konusunda karar çıkmasını beklemediklerini söyledi.