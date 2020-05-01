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Ekonomi

TÜPRAŞ'tan üretimi durdurma kararı!

TÜPRAŞ koronavirüs salgını nedeniyle akaryakıt ürünlerine talebin azaldığını belirterek İzmir'deki rafineride 5 Mayıs'ta üretime ara vereceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 09:17:00 - 2020-05-01 09:23:48
TÜPRAŞ'tan üretimi durdurma kararı!

TÜPRAŞ, İzmir'deki rafinerisinde üretimi 5 Mayıs'ta durduracak.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgının akaryakıt ürünleri talebi üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle 5 Mayıs tarihinde üretime ara verilecek. Açıklamada üretimin 1 Temmuz'da başlamasının öngörüldüğü belirtildi. 

TÜPRAŞ'tan KAP’a yapılan açıklama şöyle:

*20 Nisan 2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgınının akaryakıt ürün talebi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler doğrultusunda 2020 yılı için üretim miktarı beklentimizi aşağı yönlü revize ettiğimizi kamuya duyurmuştuk. 

*Bu çerçevede, iç ve dış piyasalarda devam eden genel ticari faaliyetlerin aksaması ve buna bağlı talepte meydana gelen azalış nedeniyle, İzmir Rafinerisinde üretimimiz geçici süreliğine kademeli olarak durdurulacaktır.

*Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.

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