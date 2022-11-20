Tüp patladı evin duvarı yıkıldı! 58 yaşındaki kadın hastanelik oldu
Bingöl Karlıova’da 58 yaşındaki kadın evinde kahvaltı yaptığı sırada tüp patladı. Evde ağır hasar meydana gelirken yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kadın, evindeki tüpün patlaması sonucu yaralandı. Bağlıisa köyü Morkuyon mezrasında yaşayan Gülhan Bilgiç (58), tek katlı evinde kahvaltı yaptığı sırada tüp patladı.
Yüzünde ve ellerinde yanık oluşan Bilgiç, 112 Acil Sağlık ekibince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır hasara yol açan patlamada evin bir duvarı yıkıldı.