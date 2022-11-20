  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Tüp patladı evin duvarı yıkıldı! 58 yaşındaki kadın hastanelik oldu
Yerel

Tüp patladı evin duvarı yıkıldı! 58 yaşındaki kadın hastanelik oldu

Bingöl Karlıova’da 58 yaşındaki kadın evinde kahvaltı yaptığı sırada tüp patladı. Evde ağır hasar meydana gelirken yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 14:25:00 -

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kadın, evindeki tüpün patlaması sonucu yaralandı. Bağlıisa köyü Morkuyon mezrasında yaşayan Gülhan Bilgiç (58), tek katlı evinde kahvaltı yaptığı sırada tüp patladı.

Yüzünde ve ellerinde yanık oluşan Bilgiç, 112 Acil Sağlık ekibince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır hasara yol açan patlamada evin bir duvarı yıkıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23