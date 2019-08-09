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Tüp açma ameliyatı ile çocuk hasreti sona erdi

Diyarbakır’da yaşayan ve çocuk hasreti çeken Mekiye ve Abdürahim Gökduman çiftinin yıllardır çektikleri çocuk özlemi, tüp açma yöntemi ile sona erdi.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:02
Tüp açma ameliyatı ile çocuk hasreti sona erdi

Diyarbakır’da yaşayan ve çocuk hasreti çeken Mekiye ve Abdürahim Gökduman çiftinin yıllardır çektikleri çocuk özlemi, tüp açma yöntemi ile sona erdi.


Diyarbakır’da yaşayan Mekiye ve Abdürahim Gökduman çifti yıllardır çocuk hasretiyle birçok ilde tüp bebek merkezlerine başvurdu. Gökduman çiftinin tüplerinde yapışıklık nedeni ile kapalılık tespit edildi. Arkadaş tavsiyesiyle Kadın Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvuran Mekiye Gökduman, laparoskopi ameliyatı ile kendiliğinden gebe kaldı.



Laparoskopi ile kendiliğinden gebe kaldı


Mekiye Gökduman’ın, çocuk sahibi olmak için birçok ilde tüp bebek merkezlerini dolaştığını, hastanın tüplerinin kapalı olduğunu fakat neden kapalı olduğunun teşhisinin konulmadığını belirten Prof. Dr. Çoksüer, hastayı incelediklerinde tüplerde yapışıklığa bağlı gebe kalmadığının görüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, “Hasta geldiğinde şiddetli ağrı, adet esnasında sancılarının olduğunu gördük. Birçok yerde hastaya sadece tüp bebek il gebe kalabileceklerini, özellikle de ameliyatla tüplerin açılamayacağı söylenmiş. Bizde hastaya laparoskopi ameliyatı ile bu ameliyatı yapabileceğimizi söyledik. Hasta ilk önce inanamadı, birçok merkezde dolaşmış ve birçok hekime gitmiş, tüplerinin ameliyatla açılamayacağını, karında ciddi anlamda yapışıklıkları olduğunu bu yapışıklığa bağlı tüplerin zarar gördüğünü ve normal yollardan gebe kalamayacağı söylenmiş, direk olarak tüp bebeğe yönlendirmişler. Hastaya laparoskopi planladık ve tüpleri açtık. Tüpleri açtıktan sonra hiç tüp bebek gereği olmadan kendiliğinden gebe kaldı. Buda bizim için müthiş bir mutluluk kaynağı oldu. Başarıya giden yol, doğru tanı ve doğru tedaviden geçer” dedi.



“Eşim gebe, çok mutluyuz”


Birçok tüp bebek merkezinde tüplerin açılamadığını ve tüp bebek yapmaları gerektiğini aktaran Mekiye Gökduman’ın eşi Abdürrahim Gökduman, eşinin tüp açma ameliyatı sonrası kendiliğinde gebe kaldığını dile getirerek çok mutlu olduklarını vurguladı. Gökduman, “Eşim Mekiye Gökduman 34 yaşında, şuana kadar birçok doktor ve hastanelere gittim. Tüp bebek yapmamızı önerdiler, ama biz tüp bebek yapmadık, Hakan hocayı bulduk ve onun yanına geldik. Eşimi muayene etti, tüplerin açılması gerektiğini söyledi bizde kabul ettik, tüpleri açtı. Şuanda çok mutluyuz, tüp bebek olmadan gebe kaldı. Hakan hocadan Allah razı olsun çok mutluyuz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:02
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