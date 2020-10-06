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Aktüel Tunus'un güneyinde askeri uçak düştü, pilot hayatını kaybetti
Aktüel

Tunus'un güneyinde askeri uçak düştü, pilot hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-06 18:46:58 -
Tunus'un güneyinde askeri uçak düştü, pilot hayatını kaybetti

TUNUS (AA) - Tunus'un güneyindeki Tatavin bölgesinde F-5 tipinde bir askeri uçak düştü ve pilot hayatını kaybetti.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunus hava kuvvetlerine bağlı F-5 tipindeki bir askeri uçak Tatavin vilayetindeki çöl bölgesinde düştü.

Ülkenin güneyindeki Tatavin vilayetine bağlı Remada bölgesi yakınlarında bir keşif misyonu sırasında askeri uçağın düştüğü, pilotun hayatını kaybettiği ve olayın araştırılması için bir askeri teknik komitenin görevlendirildiği paylaşıldı. Uçağın düşüş nedenine ilişkinse açıklamada bir detay verilmedi.

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