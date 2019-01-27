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Tunus'ta flaş gelişme! Yusuf Şahid'e yakın isimler parti kurdu

Tunus'ta, Başbakan Yusuf Şahid'e yakın isimler "Yaşasın Tunus" adıyla parti kurdu. "Yaşasın Tunus" partisinin kuruluş toplantısına, yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

27 Ocak 2019 Pazar 23:34
Tunus'ta flaş gelişme! Yusuf Şahid'e yakın isimler parti kurdu

Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan Tunus'ta, Başbakan Yusuf Şahid'e yakın isimlerin bir araya geldiği "Yaşasın Tunus" partisi kuruldu.

Başbakan Şahid'e yakın isimlerden oluşan, meclisin en büyük ikinci grubu Ulusal Koalisyon, "Yaşasın Tunus" ismiyle partileştiğini açıkladı.

Ülkenin güneydoğusunda yer alan Monastir kentinde düzenlenen "Yaşasın Tunus" partisinin kuruluş toplantısına, yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Ulusal Koalisyon isimli parlamento grubunun sözcüsü Mustafa bin Ahmed, toplantıda yaptığı konuşmada, eski Tunus Cumhurbaşkanlığı Divan Başkanı Selim el-Azzabi'nin seçimler yapılıncaya kadar partinin hukuki ve siyasi işleri görevini sürdürmesi konusunda anlaştıklarını söyledi.

Ahmed, konuşmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yusuf eş-Şahid'in partinin oluşumunun unsurlarından sadece biri olduğuna işaret ederek, başbakanın yürütmenin başında olduğunu, partide sorumluluğunun bulunmadığını vurguladı.

Partinin kuruluş bildirisinde, "modernist merkez güçlerinin bir araya getirildiği ve ulusal harekete sadık, modern devletin kazanımlarını korumada istekli oldukları" belirtildi.

Partinin hedefi 2019 seçimleri

Nida Tunus partisince istenmeyen adam olarak gösterilen Başbakan Yusuf Şahid'in ismi, geçen yaz parlamentoda yeni bir oluşumla anılmaya başlandı.

Başbakan'ın partisi Nida Tunus ile bağlarını kopardığı dönemde kurulan Ulusal Koalisyon isimli meclis grubu, yerel basın ve uzmanlar tarafından Başbakan Şahid'in grubu şeklinde değerlendirildi.

"Şahid'in grubu"

Başbakan Şahid'e yakın Ulusal Koalisyon, bağımsızlar ve Nida Tunus'tan istifa edenlerin katılmasıyla giderek güç kazandı.

"Şahid'in grubu" parlamentoda kan kaybeden Nida Tunus partisini üçüncü sıraya iterek 44 milletvekiliyle meclisin en büyük ikinci partisi olmuştu.

Tunus'ta olağan seçim takvimine göre, seçimlerin Kasım 2019'da yapılması planlanıyor ancak seçim sürecinin başlaması için cumhurbaşkanının en az üç ay öncesinde seçim kararnamesini imzalaması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 23:34
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