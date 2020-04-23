  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tunus’ta Cuma Ramazan’ın ilk günü

Tunus da, Ramazan’ın ilk gününün cuma olduğunu duyurdu.

2020-04-23 11:00:33 -
Tunus’ta Cuma Ramazan’ın ilk günü

Tunus da, Ramazan’ın ilk gününün cuma olduğunu duyurdu.


Tunus Resmi haber ajansına göre, Tunus Cumhuriyeti Müftüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Perşembe günü Şaban ayının tamamlanacağını ve Ramazan ayının ilk gününün 24 Nisan Cuma gününe denk geldiğini söyledi.


Mısır ve Lübnan ve Irak’taki yetkililer Cuma günü, Ramazan ayının ilk günü duyururken, Suudi Arabistan Perşembe akşamı hilal izleyeceğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı