0553 313 94 23

Tunus'ta 650 bin kamu çalışanı greve gitti!

Tunus'ta maaşlarına zam isteyen 650 bin kamu çalışanının greve gitmesi nedeniyle, ülke genelinde uygulanan bir günlük grev nedeniyle tüm devlet daireleri kapatıldı, öğrencilerin güvenliği gerekçe gösterilerek, okulların tamamı tatil edildi.

17 Ocak 2019 Perşembe 16:42
Tunus'ta 650 bin kamu çalışanı greve gitti!

Tunus'ta 650 binden fazla kamu çalışanı, maaşlarına zam yapılması talebiyle bugün greve gitti.

Ülke genelinde uygulanan bir günlük grev nedeniyle tüm devlet daireleri kapatıldı, öğrencilerin güvenliği gerekçe gösterilerek, okulların tamamı tatil edildi.

Hayatın durma noktasına geldiği Tunus'ta havalimanı çalışanlarının da greve katılmasıyla dış hat uçuşlarında aksamalar yaşandı. Grev nedeniyle birçok ticari hava yolu şirketi seferlerini iptal etti.

Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT), sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı açıklamada, grevin balıkçı limanları, ulaştırma ve hava yolları sektöründe gece yarısından itibaren başladığını ve yüzde yüz başarılı olduğunu duyurdu.

Başbakan grevin ülkeyi zarara uğratacağı uyarısı yapmıştı

Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, dün yaptığı açıklamada, kamu görevlilerinin bugün yapmayı planladığı grevin ülkeyi büyük zarara uğratacağı uyarısında bulunmuştu.

Şahid, devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında, Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) ile yürütülen müzakereler sırasında ellerinden geleni yaptıklarını, devlet bütçesinin ve ülkenin imkanlarını gözetecek önerilerde bulunduklarını söylemişti.

Şahid, hükümetin, ülkenin içinde bulunduğu durumun elverdiği ölçüde maaş artışı önerdiğini, bunun üstüne çıkılması durumunda daha fazla borçlanmak ve kredi almak zorunda kalacaklarını ifade etmişti.

UGTT, önceki gün hükümetle devlet memurlarının maaşlarında artış yapılması için yürütülen diyaloğun başarısız olduğunu açıklamış ve bugün greve gideceklerini duyurmuştu.

UGTT'nin "maaşlara zam" talebiyle 22 Kasım'da düzenlediği greve, ülke genelinde yaklaşık 700 bin kişinin katıldığı ifade edilmişti.

IMF ile sendika arasında kalan hükümet

Hükümetin 150 bin memura zam kararının ardından, Tunus ile 2,8 milyar dolar değerinde kredi anlaşması bulunan IMF, Tunus'un bütçe dengesini koruması için "kamu maaşlarını kontrol etmesi gerektiği" uyarısı yapmıştı.

IMF raporlarında, Tunus'ta kamu maaşlarının gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 18'ini götürdüğü ve bu oranın dünya genelindeki en yüksekler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:42
  1. Tunus
  2. Genel grev
  3. Grev hayatı felç etti
  4. Tunus Genel İşçi Sendikası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocasının acısına dayanamadı! 70 yıllık evli çift, aynı gün öldü
    1. Kocasının acısına dayanamadı! 70..
    2. Almanların sattığı iki dev şirket..
    3. Putin ile adı geçen Alina Kabaeva..
    4. Adana Ticaret Borsası
    5. Konoplyanka Beşiktaş'a mı geliyor? |..
    6. GÜNCELLEME - Dedektif gibi komşu..
    7. Ülke kaynıyor! 11 şehirde halk sokağa..
    8. Annesini taciz eden ambulans şoförünün..
    9. Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreye..
    10. Doğum izni parası ne kadar oldu? Doğum..
    11. MNG Kargo'dan ilkokul ve ortaokul..
    12. Arap Ekonomi Zirvesi öncesi Libya ve..
    13. Koza-İpek Holding davası
    14. Tırla yolcu otobüsü çarpıştı! 4 kişi..
    15. EBRD, Türk lirası finansmanını artırdı
    16. Azerbaycan'daki 20 Ocak katliamının..
    17. Başkent EDAŞ kesintisiz elektrik için..
    18. FETÖ'nün hücre evine operasyon!..
    19. 2 bin 500 yıllık tarihi höyüğe, iş..
    20. Kaymakamlıktan "Sultanbeyli..
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti