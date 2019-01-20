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Tünel projesinde plânlar onaylandı

İBB Meclisi, ‘3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi’nin plan değişikliğini oy birliğiyle kabul etti.

20 Ocak 2019 Pazar 10:03
Tünel projesinde plânlar onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İstanbul Boğazı’nın altından geçecek ‘3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi’nin plan değişikliğini oy birliğiyle kabul etti. AK Parti Grup Başkanvekili Ömer Lütfü Arı dünyada eşi benzeri olmayan bir eseri İstanbul’a kazandırma adına atım atmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. CHP’lilerin ‘evet’ oyu vermelerini duyurmalarını takdirle karşıladıklarını belirten Arı, şöyle devam etti: “Bu büyüklükteki, bu boyuttaki bir projeyi bir seferde sanki 12 vururmuş gibi tamamlayıp yapmak mümkün müdür? Eşi benzeri olmayan ve yoğunluk getirmeyecek bir proje. Eğer bir eksiklik varsa, daha iyi bir çözüm bulunmuşsa ve değiştirilmesi gereken bir husus varsa bunların değerlendirilmesi ve gereğinin yapılması en doğru iştir.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 10:03
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi
  2. İstanbul Boğazı
  3. 3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi
  4. AK Parti Grup Başkanvekili Ömer Lütfü Arı
  5. CHP

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