Tuncelili sporcu, Kick Boks’ta Türkiye birincisi oldu Tuncelili Kick Boks Sporcusu Erivan Barut, Türkiye birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Tuncelili Kick Boks Sporcusu Erivan Barut, Türkiye birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.



Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 1-7 Temmuz tarihleri arasında 60 ilden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla Erzurum’da düzenlendi. Şampiyonaya Tunceli’yi temsilen Dersim Kick Boks Spor Kulübü’nden katılan Erivan Barut, büyük bayanlar Full Kontak kategorisinde Türkiye birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Barut aynı zamandaLow Kick kategorisinde de Türkiye üçüncüsü oldu.

Sporcusunu başarısından dolayıtebrik eden Kulüp Antrenörü Gürsel Tayam, kendilerine destek veren kurumlara teşekkür etti.

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