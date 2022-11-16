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Yerel Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi
Yerel

Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 10:39:00 -
Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında il merkezi kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Ormanlık alanda arama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak tespit etti.

Sığınaktaki aramada, jeneratör, 24'lü pil bloğu, 2 büyük tüp, 2 küçük tüp, tüplü ocak, sırt çantası, 3 kar kıyafeti, 8 çift bot, 4 litre motor yağı, 10 litre sıvı yağ, 10 kilogram çay, 5 kilogram şeker, 5 kilogram bulgur ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınak, güvenlik güçleri tarafından kullanılamaz hale getirildi.

 

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