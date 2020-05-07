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Yerel

Tunceli’de sokak hayvanları Vefa grubuna emanet

Tunceli’de valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubuna bağlı ekipler, düzenli olarak sokak hayvanlarını besliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 10:34:23 -
Tunceli’de sokak hayvanları Vefa grubuna emanet

Tunceli’de valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubuna bağlı ekipler, düzenli olarak sokak hayvanlarını besliyor.


Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de valilik koordinesinde jandarma, emniyet başta olmak üzere diğer kurumlardan personellerin katılımı ile kurulan Vefa Sosyal Destek Grubuna bağlı ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentte özellikle 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunan ve engelli vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını gideren ekipler, ayrıca sokak hayvanları için de görev yapıyor. Emniyet ve jandarmadan oluşan ekipler bu kapsamda, kent merkezi, mahalle ve sokaklarda bulunan hayvanlarını yoğun olduğu bölgeleri tespit ederek bıraktığı mama ile aç kalmamalarını sağlıyor.


Ekiplerin sahada fedakarca çalışmaları ise vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

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