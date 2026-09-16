Tunceli’de polis memuru vurulmuş halde bulundu! Hastanede hayatını kaybetti
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Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde görevli polis memuru Gülbeddin P. (33) evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan polis, kurtarılamadı.
Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde görev yapan polis memuru Gülbeddin P’nin (33) ikamet ettiği evden silah sesi duyuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler içeriye girdiğinde polis memurunu silahla vurmuş halde yaralı olarak buldu.
İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Gülbeddin P., ardından helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR
İlçede 4 yıldan bu yana görev yapan Gülbeddin P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis memurunun intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.