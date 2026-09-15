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Gündem Ulaştırma hamlelerine bir yenisi daha eklendi! DHMİ’nin yerli yazılımı havalimanlarında vatandaşa nefes aldırdı!
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Ulaştırma hamlelerine bir yenisi daha eklendi! DHMİ’nin yerli yazılımı havalimanlarında vatandaşa nefes aldırdı!

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Ulaştırma hamlelerine bir yenisi daha eklendi! DHMİ’nin yerli yazılımı havalimanlarında vatandaşa nefes aldırdı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun müjdesini verdiği "Uçuş Rehberim" mobil uygulaması, yolcuların tüm ihtiyaçlarını tek merkezden çözerek büyük bir hizmete imza attı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen uygulama sayesinde uçuşlar anlık takip edilebilirken, devasa terminal alanlarında kaybolma derdi de son buldu. Bugüne kadar 623 binden fazla indirilen dijital rehber, batı muadillerine parmak ısırtan özellikleriyle milletimizin kullanımına sunuldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarında yolcuların işini kolaylaştıracak "Uçuş Rehberim" mobil uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. DHMİ tarafından geliştirilen uygulama, yolcuların seyahat öncesi ve havalimanındaki birçok ihtiyacını tek noktadan karşılıyor.

UÇUŞLAR ANLIK TAKİP EDİLEBİLİYOR

iOS ve Android işletim sistemlerinde hizmet veren uygulamayla yolcular uçuşlarına ilişkin bilgilere cep telefonlarından ulaşabiliyor. Anlık bildirimlerin yanı sıra canlı uçuş takip sistemi sayesinde Türkiye hava sahasındaki iç hat, dış hat ve transit uçuşlar harita üzerinden takip edilebiliyor. Uygulamanın bugüne kadar 623 binden fazla kez indirildiği açıklandı.

52 HAVALİMANINDA KAPIYA KADAR YOL GÖSTERİYOR

Uygulamada 52 havalimanının kat planlarından oluşturulan interaktif haritalar bulunuyor. "Kapıya Git" özelliği sayesinde yolcular, bulundukları noktadan uçuş kapısına kadar rota oluşturabiliyor. Böylece özellikle büyük havalimanlarında kapı arama derdinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

 

PARK ETTİĞİNİZ YERİ DE KAYDEDİYOR

"Aracım Nerede?" özelliği ise havalimanına otomobiliyle gelen yolculara kolaylık sağlıyor. Kullanıcılar araçlarını park ettikleri konumu fotoğrafıyla birlikte uygulamaya kaydedebiliyor ve dönüşte araçlarının bulunduğu noktayı kolayca bulabiliyor. Havalimanlarına ilişkin ulaşım bilgilerine de uygulama üzerinden erişilebiliyor.

AYLIK 2 GB İNTERNET ÜCRETSİZ

Uraloğlu, DHMİ tarafından işletilen havalimanlarında Uçuş Rehberim kullanıcılarına aylık 2 GB ücretsiz Wi-Fi sağlandığını da açıkladı. Hizmetten iç ve dış hatların yanı sıra gelen-giden yolcu alanları ile havalimanlarının kara ve hava tarafındaki bölümlerinde yararlanılabiliyor.

Uygulamadaki "Çek-Gönder" hizmetiyle yolcular havalimanlarına ilişkin görüş ve önerilerini doğrudan DHMİ'ye iletebiliyor, memnuniyet anketleri üzerinden geri bildirimde bulunabiliyor.

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