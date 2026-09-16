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Gündem Eşcinsel sapkınlığı yayan marjinal yapılara darbe üstüne darbe! ‘Ailem güvende’ istismarcıların maskesini düşürdü
Gündem

Eşcinsel sapkınlığı yayan marjinal yapılara darbe üstüne darbe! ‘Ailem güvende’ istismarcıların maskesini düşürdü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Eşcinsel sapkınlığı yayan marjinal yapılara darbe üstüne darbe! ‘Ailem güvende’ istismarcıların maskesini düşürdü

Her fırsatta kadın ve aileden dem vuran, toplumsal ahlak denildiğinde mangalda kül bırakmayan malum zihniyetin, feminist oluşumların ve karanlık odaların çirkin yüzü, Allah’ın lanetlediği eşcinsel sapkınlara yönelik operasyonla bir defa daha deşifre oldu.

Sebahattin Ayan  İstanbul

15 ilde başlatılan “Ailem Güvende” operasyonu çerçevesinde eşcinsel sapkınlığı yayan marjinal yapılara ve dernek adı altındaki rezil oluşumlara darbe vurulurken; LGBTİ ahlaksızlığının kökünü kazımaya yönelik adli sürece ilk tepki başını YP, DEM, TİP ve EMEP’in çektiği partilerden, feministlerden ve TTB, DİSK, KAMU-SEN, Basın-İş, Çağdaş Hukukçular Derneği, İnsan Hakları Vakfı, Uluslararası Af Örgütü gibi ülke hasımı STK ve odalardan geldi. Deniz Zeyrek ve Şirin Payzın gibi fondaş kalemlerden de ve Batılılardan da destek açıklamaları geldi. İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkan ve LGBTİ’nin yaygınlaştığını söyleyerek mücadele sözü veren bazı muhafazakar partilerin sessizliği ise tepki topladı.

 

MİLLETİN HAMURUNU BOZAMAZLAR

Milletin gerçek vekilleri ise Akit aracılığıyla azgınlara cevap verdiler, işte onlardan birkaçı... AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan: “Aile ve Nüfus On Yılı bizi biz yapan köklerimizi ve evlatlarımızı koruma kararlılığımızın en somut adımıdır. Ülkemiz dışarıdan milyonlarca dolar fonlanan ‘özgürlük’ maskesi altında uyuşturucu, fuhuş ve istismar çarkını işleten yapıların sosyal mühendislik kuşatması altındadır. Ailem Güvende operasyonu; dayatılan bu zehirli ‘WOKE’ kültürüne ve çocuklarımıza göz diken suç ağlarına karşı devletimizin attığı çok hayati bir reflekstir. Köklerle inatlaşmayın, bu milletin vicdanını ve bin yıllık aile hamurunu bozamazsınız.”

 

27. Dönem AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: “Ahlaksızlık zemininin yeşermesi için özel bir gayret var. Bunu kim yapıyor? Bu çevreler. Cenab-ı Hakk’ın yarattığı tabii düzen ortadan kalksın istiyorlar. Böyle bir meselede muhalefetin bu yapıları sahiplenmesi ve özellikle siyasi muhalefet içerisinde bulunanların bu yaklaşımı desteklemesi tam bir garabettir. Yapılan bu çalışma o kadar değerlidir ki bütün toplumun sahip çıkması gerekir. 50 yıllık terörle başaramadıklarını ahlıksızlıkla gerçekleştirmeye çalışıyorlar.”

 

MİLLİ VAROLUŞ MÜCADELESİ

26. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk: “FETÖ’den de tepki gelmiş olması lazım. Ancak Türkiye’de X’de engelli oldukları için doğrudan tepki veremiyorlar. Dolayısıyla Türkiye’de kimlerin insanı çürütmek, ahlakı yok etmek, aileyi ortadan kaldırmak ve devleti zayıflatmak istediğini net bir şekilde görmüş oluyoruz. Operasyon için teşekkür ediyoruz. Bu bir milli varoluş mücadelesidir. Gelen tepkilerin hiçbir önemi yoktur. Bunlar, dünyayı yaşanmaz hâle getirmek isteyen yapılardır. Erbakan’ın dediği gibi fasa fisodur.”

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