Tunceli’de pikap şarampole yuvarlandı; 2 yaralı Tunceli’de pikap şarampole yuvarlandı, araçta bulanan 5 kişiden 2’si yaralandı.

Tunceli’de pikap şarampole yuvarlandı, araçta bulanan 5 kişiden 2’si yaralandı.

Kaza,Çemişgezek-Tunceli Karayolu Payamdüzü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas’ın Divriği ilçesinden, Çemişgezek güzergahını kullanarak Tunceli’ye gitmekte olan İ.T. yönetimindeki 34 BN 0517 plakalı araç, Payamdüzü köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesisonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada araçta bulanan 5 kişiden 2’si hafif yaralandı.Yaralılar ilçeden sevk dilden ambulansla Elazığ’da hastaneye kaldırıldı.

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