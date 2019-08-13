Tunceli’de pikap şarampole yuvarlandı; 2 yaralı
Tunceli’de pikap şarampole yuvarlandı, araçta bulanan 5 kişiden 2’si yaralandı.13 Ağustos 2019 Salı 12:48
Tunceli’de pikap şarampole yuvarlandı, araçta bulanan 5 kişiden 2’si yaralandı.
Kaza,Çemişgezek-Tunceli Karayolu Payamdüzü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas’ın Divriği ilçesinden, Çemişgezek güzergahını kullanarak Tunceli’ye gitmekte olan İ.T. yönetimindeki 34 BN 0517 plakalı araç, Payamdüzü köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesisonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada araçta bulanan 5 kişiden 2’si hafif yaralandı.Yaralılar ilçeden sevk dilden ambulansla Elazığ’da hastaneye kaldırıldı.
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