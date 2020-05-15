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Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan'dan 132 gündür haber alınamıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:32:27 -
Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan'dan 132 gündür haber alınamıyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 132 gün önce ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun (21) ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürüldü.

Çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Van ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Diyarbakır Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi katıldı.

Bugünkü çalışmaları kapsamında bir dalgıç polis ekibi, görüş mesafesinin yer yer sıfıra indiği baraj gölünde belirlenen alanlarda dalış yaparak aramalarını sürdürdü.

İkinci dalgıç polis ekibi ise botlarla Atatürk Mahallesi'nin öğretmenevi mevkisi ile baraj gövdesinin bulunduğu alan arasında suda, JAK ve AFAD ekibi de kıyılarda arama yaptı.

Ekiplerin gün boyu sürdürdüğü arama çalışmalarında bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulmuştu.


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