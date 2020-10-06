Tunceli'de askeri helikopter kalp krizi geçiren kişi için havalandı
TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kalp krizi geçiren kişi, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Atatürk Mahallesi’nin Hastane Kavşağı mevkisinde 70 yaşındaki Hasan Bent, otomobilindeyken fenalaştı.
Araçtaki yakınlarının haber vermesi üzerine Bent, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan muayenede kalp krizi geçirdiği belirlenen Bent, askeri helikopterle sevk edildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.