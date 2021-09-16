Tunç Soyer'in rezilliği adım attırdı! Çıplak semazen hokkabazlığına son

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Dini ve manevi inançları ayaklar altına CHP'nin son skandalı İzmir'de yaşandı. Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarı çıplak semazenle gösteri yaptı. CHP'li Soyer'in rezilliği, adım attırdı. Bundan böyle çıplak semazen hokkabazlığına son verilecek.

'Çıplak ya da farklı bir semazenin olmayacağını herkes bilir'

Mevlana'nın 814'üncü doğum yıl dönümü nedeniyle bu yıl 18'incisi düzenlenecek "Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali", 22 Eylül'de başlayacak. İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, 30 Eylül'de sona erecek festivale ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yarar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programda, yarı çıplak sema yapılmasına da değindi. "Sema programları kendine özgü yerlerde yapılmalı, özellikle mekan olarak. UNESCO, Konya'ya Türkiye'nin şahsında bu programın muhafazasını önerirken, asıl kimliğinin muhafaza edilmesi ve dejenere edilmeden orijinal haliyle yapılmasına ilişkin yetki ve görev vermiştir. Bu çerçevede baktığımızda semanın çıplak ya da farklı bir semazenin yer almayacağını herkes bilir." diyen Abdüssettar Yarar, şöyle devam etti:

"Semanın icrasında semazenlerin rahat sema yapabilmeleri için mekanın rahat olması lazım. Geniş olması lazım. Sünnet düğününden restoran açılışına varana kadar semanın kendi ruhuna oturmayan alanlarda sema yapılmaması gerektiğini baştan beri söylüyoruz. Bakanlığımızın bu hususlarda bu çerçevelerde genelge hazırlığını tamamlamıştır. En kısa zamanda hayata geçecektir."

'İzmir üzerinden bakan yardımcımızla görüştük'

Abdüssettar Yarar, belirledikleri bu çerçeveyi rapor ederek bakanlığa sunduklarını ve yakın zamanda ilgili genelgenin çıkacağını söyledi.

''Gerek Konya'da, gerekse Konya dışında sema programı yapılırken, fiziki olarak nelere dikkat edilmeli, sema programını icra edecek heyet veya semazen gruplarının nasıl bir vaziyette bulunmaları gerektiğine dair hazırlığımızı sunmuştuk. 2017 yılında hazırladığımız raporun genelgeye dönüşmesiyle ilgili bir çalışma yapılıyordu. Dün, Bakan yardımcımızla İzmir'den hareketle konuyla ilgili tekrar görüşmelerimizi yaptık. İnşallah genelgenin çıkması sağlanacak ve yayınlanacak."