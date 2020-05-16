Tunç Soyer'den 'Halkçıyım' pozu... Bu sefer de orada görüntü verdi
Geçtiğimiz dönem İzmir metrosunda boş koltuklar dururken elindeki paltosu ve şapkası ile ayakta durarak halk adamı pozu vermeye çalışan CHP'li Tunç Soyer, bu kez de Seferihisar’da enginar hasadında fotoğrafını çektirdi.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar ilçesindeki enginar bahçesine girerek 'Halkçıyım' pozu verdi.
Sırtına küfe almayı da ihmal etmeyen Soyer'in bu pozu, geçtiğimiz dönemlerde İzmir metrosunda çektirdiği fotoğrafı akıllara getirdi.
CHP'li Soyer orada da boş koltuklar dururken elindeki paltosu ve şapkası ile ayakta durarak halk adamı pozu verme çalışmış ancak istasyon çıkışında elindeki montu ve şapkasını korumalarına taşıtınca fena yakalanmıştı.
Alay konusu olmuştu
Vatandaşlar, İzmir metrosu şovu sonrası Soyer ile sosyal medyada alay etmişti.