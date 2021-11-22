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Aktüel Tunç çağı, Bizans ve Roma dönemlerine ait... Gizli bölmede bulundu
Aktüel

Tunç çağı, Bizans ve Roma dönemlerine ait... Gizli bölmede bulundu

Denizli'de otomobile gizlenmiş 13 sikke, 59 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 19:02:00 -
Tunç çağı, Bizans ve Roma dönemlerine ait... Gizli bölmede bulundu

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda durdurulan otomobildeki sürücü B.C. gözaltına alındı.

Araçtaki aramada, arka koltuk ve bagaj kısmındaki bölmeye gizlenmiş halde Tunç çağı, Bizans ve Roma dönemlere ait 13 sikke, 59 tarihi eser niteliğinde obje, 2 büyüteç ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının işlemler için emniyete götürüldüğü bildirildi.

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