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TÜMSİAD'dan Amerika'nın yaptırımına sert tepki

ABD'nin Türkiye'den aliminyum ve çelik alınması kapsamında uygulanan vergi miktarını iki katına çıkardığı açıklamasına TÜMSİAD'dan sert tepki geldi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 20:35
TÜMSİAD'dan Amerika'nın yaptırımına sert tepki

Ülkemiz son yıllarda gerçekleştirdiği ekonomik reformlarla, savunma sanayi hamleleri ve küresel ticarette artan payı ile hem bölgesinde hem de küresel arenada yeniden dirilişe geçmiştir. ABD gibi dünyada kendilerinden başka küresel güç istemeyenler, Türkiye’nin bu yükselişini kendilerine tehdit olarak görerek terörle, darbe girişimleriyle ülkemizi kuşatmayı denediler. Şimdi ise iktisadi arenada kozlarını açık oynayarak ekonomik müdahalelerle bizleri sindirmeye çalışıyorlar.

'ŞER OYUNLARINA BOYUN EĞMEYECEĞİZ'

Bizler bu şer oyunlarına boyun eğmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi Büyük Türkiye ideali doğrultusunda iktisadi arenada yerli ve milli mücadelemizi sürdüreceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Modeli'nde yer alan sürdürülebilir kalkınma, güçlü iletişim, tam bağımsız ve sıkı para ve maliye politikalarıyla bu ekonomi savaşını da kazanacağımıza inanıyoruz.

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 20:35
  1. abd
  2. tümsiad
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