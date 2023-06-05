Tüm Türkiye bunu bekliyordu! Kira artışına sınırlama düzenlemesiyle ilgili flaş gelişme

Cumhur İttifakı, 28. Dönem parlamentosu ve yeni kabinenin göreve başlamasının ardından Kurban Bayramı’ndan önce toplumsal kesimlere yönelik bir teklif paketini yasalaştırmaya hazırlanıyor. Bunların arasında gençlere bir defaya özgü vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alma hakkı tanınması ile kira artışlarına sınırlama düzenlemesi de var.

Hürriyet’te yer alan habere göre, komisyon oluşumlarından sonra Meclis’in ilk mesaisine gelecek hafta başlaması ve Kurban Bayramı tatiline kadar çalışması öngörülüyor. Cumhur İttifakı, seçim sürecinde toplumsal kesimlere yönelik bazı vaatleri bayramdan önce uygulamaya geçirmeyi planlıyor. Ekonomik bir paket “torba teklif” olarak Meclis’e sunulacak. Kurban Bayramı’nın ardından da, ivedi bazı düzenlemeler için Meclis’in 15 Temmuz’a kadar çalışması planlanıyor.



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