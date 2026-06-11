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#1
Foto - Icardi'nin menajeri isyan etti: 'Hiç kimseyle görüşmedik'

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino transfer iddiaları hakkında konuştu.

#2
Foto - Icardi'nin menajeri isyan etti: 'Hiç kimseyle görüşmedik'

TyC Sports’a konuşan Pino, son dönemde çıkan River Plate, Racing Club ve Newell's Old Boys transfer haberlerinin tamamen asılsız olduğunu belirterek adeta ateş püskürdü.

#3
Foto - Icardi'nin menajeri isyan etti: 'Hiç kimseyle görüşmedik'

- Mauro, Arjantin'de oynamakla ilgilenmiyor. Üç aydır neden River, Racing ve Newell's hakkında konuşulduğunu anlamıyorum. Biz hiç kimseyle görüşmedik.

#4
Foto - Icardi'nin menajeri isyan etti: 'Hiç kimseyle görüşmedik'

- Icardi'nin Arjantin'de oynamasına izin veren veya bu izni reddeden yetkili isimler hakkında yazılar okudum. Kulüplerin ve ünlü futbolcuların hak ettiği tüm saygıyla birlikte belirtmeliyim ki, bu asıl bizim ilgilendiğimiz bir seçenek değil. Umarım bu medya sirki artık sona erer...

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