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Yerel Aynı sürücüye 2 günde 7 bin 500 lira ceza
Yerel

Aynı sürücüye 2 günde 7 bin 500 lira ceza

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Aynı sürücüye 2 günde 7 bin 500 lira ceza

Edirne Keşan'da motosiklet sürücüsü E.K., 2 gün üst üste polis denetiminde kasksız yakalandı.

Edirne’de kask takmadan motosiklet kullanan sürücü, iki gün üst üste polis denetimine takılınca cezası katlandı.

 

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, dün İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde yaptığı denetimde E.K. yönetimindeki 22 ADV 993 motosikleti durdurdu. Kask takmadığı belirlenen sürücüye 2 bin 500 lira ceza uygulandı. Polis, bugün de Alparslan Türkeş Meydanı’nda motosikletler üzerinde denetim gerçekleştirdi. EK.’nin kullandığı motosikleti durduran polis, sürücünün kask takmadığını belirledi. Dün de kask takmadığı için ceza kesildiği tespit edilen sürücüye Trafik Kanunu’nun ilgili maddesinde katlamalı olarak 5 bin lira idari para cezası kesildi. Polis ekipleri, 2 günde toplam 7 bin 500 lira ceza uygulanan sürücü E.K.’yi, hem can güvenliği hem de ceza yazılmaması için kask takması konusunda uyardı.

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