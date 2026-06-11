  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Yıldırım'a tebrik 'Bu tarihte olabilir' Oktay Saral seçim için tarih verdi CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne tepki üstüne tepki! Kandilli Camii'nin hemen yanında kurulan alkollü mekan vatandaşları ayağa kaldırdı! Sıcak saatler yaşanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı peş peşe açıklama Rusya cephesinden Erdoğan açıklaması Aynur Kanbur cinayetinde 10 yıl sonra kan donduran itiraf CHP'de kaset ve koltuk savaşları mahkeme kapılarına düştü! Koltuğa oturan Kılıçdaroğlu'nun ihraç operasyonuna muhaliflerden şok misilleme geldi! FIFA'nın kirli yüzü bir kez daha ifşa oldu! Batı'ya serbest Müslüman'a yasak Nureddin Nebati, İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti CHP'de parsel kavgası büyüyor, Özel'den mahkeme kararıyla dönen Kılıçdaroğlu'na çok sert 'Saray' suçlaması geldi!
Avrupa Bu sefer helal olsun Fransa: Siyonist yöneticinin Fransız topraklarına girişi yasaklandı!
Avrupa

Bu sefer helal olsun Fransa: Siyonist yöneticinin Fransız topraklarına girişi yasaklandı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Bu sefer helal olsun Fransa: Siyonist yöneticinin Fransız topraklarına girişi yasaklandı!

Fransa Dışişleri Bakanı, işgalci namussuz İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Fransız topraklarına girişine yasak getirdiklerini duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanı, işgalci namussuz İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Fransız topraklarına girişine yasak getirdiklerini duyurdu.

Bakan Barrot, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden siyonist israillileri kastederek "İngiliz, Kanadalı, Avustralyalı, Yeni Zelandalı ve Norveçli ortaklarımızla beraber, Batı Şeria'da sömürgeciliğin ve şiddetin yoğunlaşmasından sorumlu olanlara karşı bugün yeni yaptırım kararları alıyoruz." ifadesini kullandı.

İşgalci israil Maliye Bakanı Bezalel Smotrich başta olmak üzere Filistin topraklarını gasbeden israillilerden oluşan kurumların 4 sorumlusu ve bu toprakları gasbeden şiddet yanlısı 21 israillinin Fransız topraklarına girişine yasak getirdiklerini açıklayan Barrot, şunları kaydetti:

"Bezalel Smotrich, Batı Şeria'nın ilhakını, Batı Şeria'da yeni yerleşim yerlerinin kurulmasını, Gazze'nin yeniden sömürgeleştirilmesini, Filistin yönetiminin ekonomik çöküşünü ve bunun Filistin halkı üzerindeki zararlı sonuçlarını aktif olarak desteklemekte.

 

Bu, iki devletli çözüme sıkıca bağlı uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun kabul edemeyeceği bir politikadır."

Barrot, ayrıca Fransa, Avustralya, İngiltere, Kanada ve Norveç Dışişleri Bakanları tarafından yapılan ortak yazılı açıklamayı da paylaştı.

Ortak açıklamada, "Batı Şeria'daki durumun kötüleşmesi karşısında, Avustralya, Kanada, Fransa, Norveç ve İngiltere Dışişleri Bakanları olarak, radikal sömürgecilerin Filistinli sivillere karşı işledikleri korkunç şiddet konusunda hesap vermesi için yaptırım uygulamak ve farklı adımlar atmak amacıyla ortak şekilde hareket ettik." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Bakan Çiftçi'den İsrail'i ve Yunanistan'ı rahatsız edecek sözler
Bakan Çiftçi'den İsrail'i ve Yunanistan'ı rahatsız edecek sözler

Gündem

Bakan Çiftçi'den İsrail'i ve Yunanistan'ı rahatsız edecek sözler

Oktay Saral sebeplerini saydı! İsrail'in korktuğu tek ülke Türkiye
Oktay Saral sebeplerini saydı! İsrail'in korktuğu tek ülke Türkiye

Gündem

Oktay Saral sebeplerini saydı! İsrail'in korktuğu tek ülke Türkiye

Trump'tan İsrailli muhabire net cevap: Erdoğan olağanüstü bir lider
Trump'tan İsrailli muhabire net cevap: Erdoğan olağanüstü bir lider

Gündem

Trump'tan İsrailli muhabire net cevap: Erdoğan olağanüstü bir lider

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

harun

Fransa fabrika ayarlarına geri dönüyor
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23