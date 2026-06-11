Bu sefer helal olsun Fransa: Siyonist yöneticinin Fransız topraklarına girişi yasaklandı!

Fransa Dışişleri Bakanı, işgalci namussuz İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Fransız topraklarına girişine yasak getirdiklerini duyurdu.

Bakan Barrot, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden siyonist israillileri kastederek "İngiliz, Kanadalı, Avustralyalı, Yeni Zelandalı ve Norveçli ortaklarımızla beraber, Batı Şeria'da sömürgeciliğin ve şiddetin yoğunlaşmasından sorumlu olanlara karşı bugün yeni yaptırım kararları alıyoruz." ifadesini kullandı.

İşgalci israil Maliye Bakanı Bezalel Smotrich başta olmak üzere Filistin topraklarını gasbeden israillilerden oluşan kurumların 4 sorumlusu ve bu toprakları gasbeden şiddet yanlısı 21 israillinin Fransız topraklarına girişine yasak getirdiklerini açıklayan Barrot, şunları kaydetti:

"Bezalel Smotrich, Batı Şeria'nın ilhakını, Batı Şeria'da yeni yerleşim yerlerinin kurulmasını, Gazze'nin yeniden sömürgeleştirilmesini, Filistin yönetiminin ekonomik çöküşünü ve bunun Filistin halkı üzerindeki zararlı sonuçlarını aktif olarak desteklemekte.

Bu, iki devletli çözüme sıkıca bağlı uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun kabul edemeyeceği bir politikadır."

Barrot, ayrıca Fransa, Avustralya, İngiltere, Kanada ve Norveç Dışişleri Bakanları tarafından yapılan ortak yazılı açıklamayı da paylaştı.

Ortak açıklamada, "Batı Şeria'daki durumun kötüleşmesi karşısında, Avustralya, Kanada, Fransa, Norveç ve İngiltere Dışişleri Bakanları olarak, radikal sömürgecilerin Filistinli sivillere karşı işledikleri korkunç şiddet konusunda hesap vermesi için yaptırım uygulamak ve farklı adımlar atmak amacıyla ortak şekilde hareket ettik." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA