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Gündem İran'dan Körfez'de ABD üslerine füze yağmuru! Kuveyt ve Bahreyn’de 18 hedef vuruldu
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İran'dan Körfez'de ABD üslerine füze yağmuru! Kuveyt ve Bahreyn’de 18 hedef vuruldu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
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İran'dan Körfez'de ABD üslerine füze yağmuru! Kuveyt ve Bahreyn’de 18 hedef vuruldu

Tahran yönetimi, ABD'nin son operasyonlarına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan askeri varlığını hedef aldı. Devrim Muhafızları, 18 hedefin vurulduğunu açıklarken Körfez'de tansiyon yeniden zirveye çıktı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Kuveyt'teki Ali Salem ve Ahmed el-Ceber Hava Üsleri ile Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde bulunan ABD ordusuna ait hedeflerin vurulduğu belirtildi. Açıklamada, operasyonun ABD'nin İran’daki askeri tesisler, DMO karakolları ve Bender Abbas Havaalanı çevresine yönelik son saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

DMO, saldırılarda toplam 18 hedefin vurulduğunu duyururken, operasyonun İran’ın savunma kapasitesinin bir göstergesi olduğu vurgulandı.

ABD’nin Patriot radarları da hedef alındı

İran tarafından yapılan açıklamada, Bahreyn’de konuşlu ABD 5. Filosu'na ait Patriot hava savunma sistemlerinin radar tesislerinin de insansız hava araçlarıyla hedef alındığı kaydedildi. Saldırılarda meydana gelen hasara ilişkin ise henüz bağımsız kaynaklardan doğrulama yapılmadı.

CENTCOM: İran’ın saldırganlığına karşılık verdik

Günün erken saatlerinde ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada ise İran’ın askeri gözlem, iletişim ve hava savunma altyapısını hedef alan yeni operasyonlar gerçekleştirildiği duyurulmuştu.

CENTCOM açıklamasında, "Bu saldırılar İran'ın haksız ve süregelen saldırganlığına bir yanıt niteliğindedir. ABD güçleri teyakkuzda olmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

Körfez’de gerilim tırmanıyor

Karşılıklı saldırılar, zaten yüksek seyreden ABD-İran gerilimini yeni bir aşamaya taşıdı. Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerinin doğrudan hedef alınması, çatışmanın Körfez bölgesine yayılabileceği yönündeki endişeleri artırırken, uluslararası kamuoyu taraflara itidal çağrısında bulunuyor.

Uzmanlar, karşılıklı misillemelerin sürmesi halinde bölgede enerji güvenliği, deniz ticareti ve askeri dengeler açısından daha geniş çaplı bir krizin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor

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