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Gündem Vatansızlara ders olsun! Miniklerden İstiklal Marşı hassasiyeti
Gündem

Vatansızlara ders olsun! Miniklerden İstiklal Marşı hassasiyeti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Vatansızlara ders olsun! Miniklerden İstiklal Marşı hassasiyeti

Malatya'da okulda okunan İstiklal Marşı'nı duyan çocuklar, oyunlarını bırakarak hazır vaziyeti aldı. Çocukların marşa eşlik ettiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi Ziraat Sokak'ta meydana geldi. Bölgede bulunan bir okulda gerçekleştirilen etkinlik sırasında okunan İstiklal Marşı'nı duyan, yakındaki bir sitenin bahçesinde oyun oynayan çocuklar oyunlarını yarıda bıraktı.

Hazır ola geçerek İstiklal Marşı'na eşlik eden çocuklar, marşın sona ermesinin ardından yeniden oyunlarına döndü.

Duygulandıran anlar sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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