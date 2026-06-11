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Gündem Trump'tan İsrailli muhabire net cevap: Erdoğan olağanüstü bir lider
Gündem

Trump'tan İsrailli muhabire net cevap: Erdoğan olağanüstü bir lider

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
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Trump'tan İsrailli muhabire net cevap: Erdoğan olağanüstü bir lider

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İsrailli bir muhabirin Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Trump, Erdoğan için "Olağanüstü bir lider ve çok güçlü bir insan" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevapladı. Toplantı sırasında İsrailli bir muhabir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamalarını gündeme getirerek Trump'tan değerlendirme istedi.

Trump ise soruya verdiği yanıtta, Erdoğan ile uzun yıllara dayanan ilişkilerine dikkat çekti.

"Erdoğan benim çok iyi bir dostum"

Trump, söz konusu açıklamalardan haberdar olmadığını belirterek, "Böyle bir şey duymadım. Eğer duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum." dedi.

Başkan Erdoğan ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını vurgulayan Trump, "Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim." ifadelerini kullandı.

"Olağanüstü bir lider"

Trump, açıklamalarının devamında Başkan Erdoğan'a övgüde bulunarak şunları söyledi:

"Bunu söylememem gerekiyor çünkü basın hemen 'Aa, Erdoğan'ı seviyor' diyecek. Ama o olağanüstü bir lider ve güçlü bir insan, çok güçlü bir insan."

Ankara-Washington hattında dikkat çeken mesaj

Trump'ın açıklamaları, ABD-Türkiye ilişkilerinin bölgesel gelişmeler nedeniyle yakından takip edildiği bir dönemde geldi. İsrailli muhabirin yönelttiği soruya rağmen Trump'ın Başkan Erdoğan hakkındaki olumlu ifadeleri dikkat çekti.

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